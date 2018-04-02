В России обновили Mercedes-Benz Sprinter Classic

Производство рестайлинговой версии налажено на мощностях завода « Группы ГАЗ » в Нижнем Новгороде. Компания Mercedes-Benz обновила малотоннажный коммерческий автомобиль Sprinter Classic. Модель уже доступна у российских дилеров. Цена версии с полной разрешённой массой 3,5 тонны варьируется в диапазоне от 1 697 000 рублей до 1 807 000 рублей. Модификацию с полной разрешённой массой 4,6 тонны можно купить в РФ минимум за 1 916 000 рублей.

Производство обновлённой версии, также как и предшественника, налажено на мощностях предприятия «Группы ГАЗ», которое располагается в Нижнем Новгороде. Цена дорестайлинговой версии сейчас составляет 1 637 000 — 1 792 000 рублей (3,5 т) и 1 856 000 — 1 901 000 рублей (4,6 т). Моторная гамма у обновлённой модели прежняя: в неё входят дизельные двигатели OM 646 DE22LA объёмом 2,2 литра с отдачей 109 и 136 л.с. При этом Sprinter Classic получил новую шестиступенчатую механическую коробку передач, тогда как предшественник оснащался 5КВПП. Согласно словам представителей компании, это позволило сократить расход топлива, однако точные цифры производитель не указал.

Известно лишь, что уменьшение расхода топлива с новой коробкой передач составило 4,7%. У предыдущей версии в смешанном цикле показатель равен 8,9 и 9,0 литра на сотню километров (в зависимости от мощности мотора). Это значит, что приблизительный расход дизеля на 100 км у рестайлинговых коммерческих машин составляет 8,5 и 8,6 литра соответственно. Снижение уровня шума благодаря наличию шестой передачи составило 2 дБ, по сравнению с аналогичным режимом движения на пятой передаче дорестайлингового Mercedes-Benz Sprinter Classic.

Экстерьер обновлённого автомобиля отличается за счёт иной решётки радиатора с трёхлучевой звездой, уменьшенной копии фирменного знака на капоте Mercedes-Benz Sprinter Classic больше нет. Появились светодиодные ходовые огни, а также противотуманные фары (причём в списке оснащения основной комплектации). Базовая комплектация обновлённого малотоннажного коммерческого автомобиля получила электростеклоподъёмники, боковые зеркала с подогревом и электрорегулировкой, другое кресло водителя с подогревом и подлокотником, а также указатель внешней температуры. Помимо этого грузовой отсек нового Sprinter Classic обшит панелями из жесткого волокна, есть подсветка порогов.

Mercedes-Benz в течение прошлого года реализовал в России примерно 5,2 тысячи экземпляров Sprinter Classic, при этом Sprinter актуального поколения за тот же период разошёлся тиражом менее 700 единиц. В числе конкурентов: Газель Next, чей показатель приблизился к 25,8 тысячи машин, а также Ford Transit с более чем 9 тысячами проданных коммерческих автомобилей. Ранее портал «Карельские Вести» рассказал о том, что Mercedes-Benz Vanz анонсировал новинки для российского рынка. В их числе помимо обновлённого Sprinter Classic, есть также новый Sprinter и пикап X-Сlass.

По материалам: www.kolesa.ru