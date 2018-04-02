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Представлен эксклюзивный Renault Captur EMEL Edition с кружевной отделкой
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Представлен эксклюзивный Renault Captur EMEL Edition с кружевной отделкой 

Auto.Today 37 минут назад
Фото: Auto.Today
Компактный кроссовер Renault Captur получает уникальное оформление от специалиста из малайзийского дизайнерского дома EMEL. Для изображения рисунка используется виниловая краска, с помощью которой маэстро изображает кружевные орнаменты по всему периметру кузова, включая капот и дверные панели. Отмечается, эта модель не для продажи.
Роскошный Renault Captur EMEL Edition — одна из составляющих конкурса Colourfulraya 2018, проходящего с 29 марта по 15 мая. В число призов для данного мероприятия входят товары от Panasonic Beauty и одежда от EMEL, а также главный приз — Renault Captur с изысканным оформлением экстерьера. Каждую неделю, путем жеребьевки, будут выбираться победители, которые за все время получат 66 различных презентов. Финальная жеребьевка состоится 16 мая, в то время как церемония награждения — 25 мая.
Напоминаем, Renault Captur дополнен 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим 120 лошадиных сил и 190 Нм крутящего момента. Используется переднеприводная система и шестиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением. В силу подобного оснащения автомобиль может разгоняться от нуля до первой сотни за 10,9 секунды и достигать 192 километра в час.
Стандартное оборудование Captur включает автоматические фары, чувствительные к дождю стеклоочистители, сенсорную мультимедийную систему, аудиосистему и камеру заднего вида. Также присутствуют четыре подушки безопасности, электронный контроль устойчивости, система контроля тяги и система контроля поведением автомобиля на крутых подъемах.
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