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Топ-10 кроссоверов с пробегом, которые пользуются спросом в Москве
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Топ-10 кроссоверов с пробегом, которые пользуются спросом в Москве 

Авторамблер 52 минуты назад
Фото: Авторамблер
Спрос на автомобили данного сегмента в столице вырос, отмечают эксперты. В январе-феврале было продано 12,2 тыс. подержанных кроссоверов, что на 3,4% больше, чем годом ранее (11,8 тыс. единиц).
Лидирует на вторичном рынке BMW X5, который разошелся в количестве 389 экземпляров — в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, спрос на эту модель вырос сразу на 6,9%. Второе место в рейтинге занял Nissan X-Trail, на долю которого пришлось 372 проданных автомобиля (+5,7%), замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai с результатом 319 шт. (+10%), поднявшийся с четвертого места.
В список самых востребованных полноприводников с пробегом попали также немецкие Mercedes M-Class (285 шт. ; минус 7,8%), Volkswagen Tiguan (285 шт., +15,9%) и Volkswagen Touareg (273 шт. ; +15,7%), Mercedes GL-Class (258шт. ; -16%), шведский кроссовер Volvo XC90 (268 шт., +22,4%), и японские Mitsubishi Outlander (250 шт. ; +0,4%) и Toyota RAV4 (249 шт., -0,8%).
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