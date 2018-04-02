Топ-10 кроссоверов с пробегом, которые пользуются спросом в Москве

Спрос на автомобили данного сегмента в столице вырос, отмечают эксперты. В январе-феврале было продано 12,2 тыс. подержанных кроссоверов, что на 3,4% больше, чем годом ранее (11,8 тыс. единиц).