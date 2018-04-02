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Названа дата дебюта Ford Focus следующего поколения
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Названа дата дебюта Ford Focus следующего поколения 

Motor.ru 42 минуты назад
Фото: Motor.ru
Румынский офис Ford показал видеотизер хэтчбека Focus четвертого поколения и назвал дату дебюта модели. Премьера состоится на специальном мероприятии в Европе 10 апреля текущего года.
По информации издания Autoevolution, сборка нового Ford Focus будет налажена на заводе марки в немецком Зарлуи. Там же будут выпускать машины в кузове «универсал».
Гамма двигателей модели будет состоять из бензиновых турбомоторов семейства EcoBoost объемом один и полтора литра, а также 1,5— и 2,0-литровых дизелей EcoBlue. Сочетаться агрегаты будут с механикой или восьмидиапазонным «автоматом».
Старшие комплектации Ford Focus будут оснащаться беспроводной зарядкой для смартфонов, проекционным дисплеем, электроприводом двери багажника, панорамной крышей, а также аудиосистемой Bang&Olufsen.
На российском рынке Ford Focus текущего поколения доступен с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 и 125 лошадиных сил, а также 150-сильным турбоагрегатом 1.5. Коробка — пятиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «робот». Цена — от 843 тысяч рублей.
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