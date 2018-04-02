Седан Lexus IS вернулся в Россию. Известны цены

«Четырехдверка» японского премиум-бренда доступна на нашем рынке только с одним мотором.

Среднеразмерный седан Lexus IS третьего поколения выпускают с 2013 года, в 2016-м модель обновилась: «японец» получил иные бамперы и решетку радиатора, увеличенные воздухозаборники, модернизированные фары и здание фонари, а в салоне появилась новая мультимедиа-система. Летом того же 2016 года «четырехдверка» покинула российский рынок, теперь же она возвращается — дилеры уже принимают заявки на IS.

На фото: базовый вариант Lexus IS 300 В России рестайлинговый седан предложат в модификации IS 300 с задним приводом и бензиновым четырехцилиндровым турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. (350 Нм), который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Новинка представлена в вариантах исполнения Comfort, Executive и Executive F-Sport, цена стартует с отметки в 2 299 000 рублей.

Цены и комплектации Lexus IS 300:

Comfort — от 2 299 000 рублей,

Executive — от 2 609 000 рублей,

Executive F-Sport — от 2 959 000 рублей.

У самого дешевого Lexus IS 300 имеются: 17-дюймовые диски, светодиодная оптика (фары — с одной линзой), обивка кресел тканью и искусственной кожей, подрулевые лепестки переключения передач, однозонный климат-контроль, отделка рулевого колеса и селектора КПП кожей, кнопка запуска двигателя, подогрев руля и передних сидений, электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,3 дюйма и навигатором, антипробуксовочная система, восемь подушек безопасности, система вызова экстренных служб ЭРА-Глонасс.

Для комплектации Executive предусмотрены фары с четырьмя линзами, двухзонный климат-контроль, салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, передние и задние датчики парковки, обивка сидений натуральной кожей, круиз-контроль.

Наконец, топовый Lexus IS 300 Executive F-Sport имеет 18-дюймовые диски, спортивную подвеску, ячеистую решетку радиатора, наружные зеркала с автоматическим затемнением, спортивные передние кресла с вентиляцией, аудиосистему премиум-класса Mark Levinson. На педалях такого седана есть алюминиевые накладки.

Ранее Lexus представил новый компактный кроссовер UX. Ожидается, что до России «паркетник» доберется уже в этом году.

По материалам: www.kolesa.ru