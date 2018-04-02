Ещё
На гоночной трассе заметили беззвучный прототип Ferrari
Далее:
Читайте также:
Ещё

На гоночной трассе заметили беззвучный прототип Ferrari 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Ferrari испытывает на итальянской гоночной трассе «Фиорано» прототип, который передвигается, не производя ни одного звука. Ролик с автомобилем опубликован на канале PurePerformance на YouTube.
Никаких подробностей об автомобиле нет. Кузов тестовой машины напоминает купе Ferrari 488. При этом вся задняя часть прототипа и его передок скрыты камуфляжем.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что в Ferrari заинтересованы в развитии линейки моделей с гибридными силовыми установками. При этом отмечалось, что такие агрегаты будут строиться вокруг моторов V12, как это реализовано у 963-сильного гиперкара Ferrari LaFerrari.
Купе Ferrari 488, на которое похож замеченный в «Фиорано» прототип, оснащается восьмицилиндровым турбомотором рабочим объемом 3,9 литра. Его мощнейший вариант, устанавливаемый на версию Pista, выдает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
Модели Kia, про которые вы не слышали 10 электрокроссоверов, которые мы ждем Откуда в США советские машины?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда265
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Разрешить тонировку
Стартовали продажи нового Renault Duster
Автомобили дорожают с 1 апреля157
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение