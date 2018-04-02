Ещё
Jaguar будет реорганизовывать модельный ряд R
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar будет реорганизовывать модельный ряд R 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Скорее всего, британский бренд поставит крест на R-версии. По словам его представителя, компания будет делать удар только на автомобилях в модификациях S и SVR.
Причиной такому поступку стал тот факт, что автомобили SVR стали прямыми конкурентами для машин R-версии. И для того, чтобы внутри компании не возникала путаница, от последней линейки было решено отказаться. В результате бренд сможет избавиться от ценовых конфликтов и абстрагировать топовые серии от стандартных моделей.
Первые шаги в реализации этого проекта уже были сделаны. Так, у автомобиля модели F-Pace под капотом ранее стоял компрессорный двигатель объёмом в три литра и мощностью триста восемьдесят лошадиных сил. Однако, всего несколько дней назад модель была модифицирована, и оснащена мотором с отдачей в пятьсот пятьдесят лошадиных сил, получив модификацию SVR.
Daily-Motor: последние новости
В России подорожали автомобили Ravon Acura представила в Нью-Йорке новое поколение кроссовера RDX BMW из-за спойлера отзывает в РФ более тысячи кроссоверов X3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда264
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Разрешить тонировку
Стартовали продажи нового Renault Duster
Автомобили дорожают с 1 апреля157
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение