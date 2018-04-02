Jaguar будет реорганизовывать модельный ряд R

Скорее всего, британский бренд поставит крест на R-версии. По словам его представителя, компания будет делать удар только на автомобилях в модификациях S и SVR.

Причиной такому поступку стал тот факт, что автомобили SVR стали прямыми конкурентами для машин R-версии. И для того, чтобы внутри компании не возникала путаница, от последней линейки было решено отказаться. В результате бренд сможет избавиться от ценовых конфликтов и абстрагировать топовые серии от стандартных моделей.

Первые шаги в реализации этого проекта уже были сделаны. Так, у автомобиля модели F-Pace под капотом ранее стоял компрессорный двигатель объёмом в три литра и мощностью триста восемьдесят лошадиных сил. Однако, всего несколько дней назад модель была модифицирована, и оснащена мотором с отдачей в пятьсот пятьдесят лошадиных сил, получив модификацию SVR.