«КамАЗ» планирует выпускать более половины грузовиков нового модельного ряда к 2020 году

«КамАЗ» рассчитывает по итогам 2019 года выпускать около 60-70% грузовых автомобилей нового модельного ряда от общего объема производства, сообщил компания.

«Сегмент нового модельного ряда в объёме выпуска в этом году вырастает до 10,5 тыс. единиц, а в следующем и вовсе займёт 60-70%», — говорится в корпоративном издании автозавода со ссылкой на директора центра закупок «КамАЗа» Виктора Бурасова.

Ранее сообщалось, что предприятия группы «КамАЗ» выпустили более 39,5 тыс. машинокомплектов за 2017 год, что на 12% выше аналогичного показателя 2016 года.

Компания отмечает, что каждый шестой выпущенный грузовик завода из нового модельного ряда. По итогам 2018 года завод ранее планировал собрать более 10 тыс. грузовиков нового поколения.