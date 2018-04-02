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В РФ стартует продажа внедорожника Infiniti QX80
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В России стартует обновлённый внедорожник Infiniti QX80 

LiveCars.Ru 13 часов назад
Фото: Infiniti
Японская премиальная марка Infiniti готовится к старту «живых» продаж обновлённого флагманского внедорожника QX80 в России. Поставки машин дилерам запланированы на следующий месяц, а оформить заявку на роскошную модель можно уже сейчас.
К сожалению, рублёвые цены «посвежевшего» флагманского внедорожника Infiniti QX80 в компании пока не раскрыли, зато подробно рассказали об оснащении автомобиля для нашей страны. Так, согласно данным производителя, в России рестайлинговый внедорожник Infiniti QX80 доступен в двух комплектациях Luxe и Luxe ProActive.
В самом доступном исполнении роскошный внедорожник получает информационно-развлекательную систему с навигацией и функцией голосового управления, камеры кругового обзора, светодиодную светотехнику, кожаную отделку интерьера и вставки из натуральной древесины.
Для более богатой версии обновлённого внедорожника Infiniti QX80 в России предусмотрены такие «фишки», как система удержания в полосе движения, система предупреждения о возможном столкновении, система мониторинга «слепых» зон, система предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом, адаптивный круиз-контроль, акустическая система Bose Cabin Surround 5.1 и многое другое.
Как неоднократно сообщалось ранее, обновлённый внедорожник Infiniti QX80 питается от прежнего силового агрегата. Это: двигатель 5.6 V8, который способен выдавать 405 лошадиных сил. Крутящий момент — 560 Нм. Трансмиссия — 7АКП. В России машина, по традиции, будет предложена только с полным приводом.
В качестве напоминания, скажем, что «дореформенный» Infiniti QX80 можно купить в России по минимальной цене от 3 миллионов 950 тысяч рублей.
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