Daimler: больше дизелей — чище воздух!

Британское издание Autocar приводит слова главы Daimler , который выступил с пламенной речью в поддержку дизельных двигателей. В прошлом году Daimler продал в Европе больше модификаций на тяжёлом топливе, чем годом ранее, из чего Дитер Цетше сделал закономерный вывод: покупатели Mercedes-Benzбольше доверяют дизелям.

Цетше отметил, что сильнее всего воздух загрязняют не оксиды азота, за которые так принято ругать дизели и которые научились контролировать впрыском мочевины, а выбросы двуокиси углерода, проще говоря, CO2. Как раз этот показатель у бензиновых моделей выше. Скажем, у нового А-klasseдизельная версия A 180 d выбрасывает 108 г/км CO2, а бензиновые А 200 и А 250 — 133 г/км и 141 соответственно. Таким образом, по логике Цетше, чем выше будет доля дизелей, тем меньше двуокиси углерода машины будут выбрасывать в воздух.