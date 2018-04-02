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Daimler: больше дизелей — чище воздух!
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Daimler: больше дизелей — чище воздух! 

Автомобили 1 час назад
Фото: Автомобили
Британское издание Autocar приводит слова главы Daimler, который выступил с пламенной речью в поддержку дизельных двигателей. В прошлом году Daimler продал в Европе больше модификаций на тяжёлом топливе, чем годом ранее, из чего Дитер Цетше сделал закономерный вывод: покупатели Mercedes-Benzбольше доверяют дизелям.
Цетше отметил, что сильнее всего воздух загрязняют не оксиды азота, за которые так принято ругать дизели и которые научились контролировать впрыском мочевины, а выбросы двуокиси углерода, проще говоря, CO2. Как раз этот показатель у бензиновых моделей выше. Скажем, у нового А-klasseдизельная версия A 180 d выбрасывает 108 г/км CO2, а бензиновые А 200 и А 250 — 133 г/км и 141 соответственно. Таким образом, по логике Цетше, чем выше будет доля дизелей, тем меньше двуокиси углерода машины будут выбрасывать в воздух.
Отметим, что в странах Евросоюза своего пика — более 55% доля дизелей достигла в 2012 году, после чего начала падать. Этот процесс связан с массовым появлением даунсайзинговых бензиновых моторов, установка турбонаддува на которых позволила резко увеличить тяговые возможности. При этом именно у производителей большой немецкой премиум-тройки доля дизелей существенно выше, чем у прочих.
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