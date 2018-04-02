Электромобиль, напечатанный на 3D-принтере, поставят «на конвейер» уже в этом году

Автомобили уже давно перестали быть средством а-ля «привези меня из пункта А в пункт Б, сжигая бензин по дороге», теперь это полигон для испытаний инновационных технологий. Автомобили сегодня могут ездить на электричестве, приезжать по вызову в приложении смартфона и рулить без человека за рулем, самостоятельно. А скоро их еще и на 3D-принтерах будут печатать.

Не так давно две компании анонсировали выпуск LSEV, небольшого электромобиля, каждый видимый компонент которого напечатан на 3D-принтере. Кроме шасси, сидений и стекла. Небольшая машинка «три на полтора» похожа на Smart Car, но еще меньше.

LSEV — это детище шанхайского производителя материалов для 3D-принтеров Polymaker и итальянского стартапа, производящего электромобили, XEV. Автомобиль, как сообщают, может разгоняться до 80 километров в час и проходить до 150 километров на одном заряде аккумулятора. Относительно невысокая скорость означает, что LSEV будет хорош исключительно для внутригородских передвижений.

Итальянская почта уже заказала 5000 электромобилей LSEV для развоза корреспонденции и посылок. Еще 2000 автомобилей уже заказала ARVAL, компания по лизингу автомобилей, принадлежащая французской банковской группе BNB Paribas.

Хотя LSEV не первый 3D-печатный автомобиль в истории — американские компании Local Motors и Divergent 3D опередили итало-шанхайскую группу — он первый выйдет в массовое производство.

Производство LSEV начнется в конце 2018 года, а первые поставки европейцам начнутся в середине 2019 по цене 10 000 долларов за экземпляр. Производство частей и сборка занимают три дня. Производство обычного автомобиля, к слову, занимает примерно 30-35 часов, но ведь это только начало. Зато LSEV состоит из 57 частей, в то время как обычный автомобиль содержит около 20 000 частей (считая каждый болтик).

Не за горами время, когда на 3D-принтере будут печатать целые города.