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BMW запустила сервис подписки на автомобили
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BMW запустила сервис подписки на автомобили 

Motor.ru 57 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания BMW в пилотном режиме запустила сервис подписки на автомобили для жителей штата Теннесси. Услуга Access by BMW предлагается одним из дилерских центров в Нэшвилле.
С помощью сервиса в BMW надеются привлечь к бренду молодую аудиторию. Участники программы смогут неограниченное число раз менять автомобили, а в ежемесячный платеж, помимо стоимости услуги, будет включена страховка и техническое обслуживание.
В январе прошлого года сервис подписки запустил Cadillac. С помощью специального приложения для смартфона пользователи могут получить доступ к пяти моделям: «заряженным» ATS-V, CTS-V, внедорожнику Escalade, кроссоверу XT5 и флагманскому CT6. Помимо этого, им доступна круглосуточная услуга консьержа.
Еще одним сервисов, набирающим популярность в Соединенных Штатах, является Care by Volvo. За 600 долларов в месяц программа предусматривает ежегодный обмен автомобиля на новый, страховку, техническое обслуживание и круглосуточный консьерж-сервис. Максимальный годовой пробег — 15 тысяч миль (24 тысячи километров). На данный момент по подписке доступна только одна модель — кроссовер XC40.
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