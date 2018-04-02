BMW запустила сервис подписки на автомобили

Компания BMW в пилотном режиме запустила сервис подписки на автомобили для жителей штата Теннесси. Услуга Access by BMW предлагается одним из дилерских центров в Нэшвилле.

С помощью сервиса в BMW надеются привлечь к бренду молодую аудиторию. Участники программы смогут неограниченное число раз менять автомобили, а в ежемесячный платеж, помимо стоимости услуги, будет включена страховка и техническое обслуживание.

В январе прошлого года сервис подписки запустил Cadillac . С помощью специального приложения для смартфона пользователи могут получить доступ к пяти моделям: «заряженным» ATS-V, CTS-V, внедорожнику Escalade, кроссоверу XT5 и флагманскому CT6. Помимо этого, им доступна круглосуточная услуга консьержа.