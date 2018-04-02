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В РФ дан старт продаж свежей версии Fiat Fullback
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В РФ дан старт продаж свежей версии Fiat Fullback 

Car.ru 53 минуты назад
Фото: Car.ru
Российские автодилеры Fiat дали старт продажам автоновинки — Fullback в модификации Base и Active.
Автомодель представлена на авторынке России в двух модификациях. Первая: с подключаемым полным приводом и механической КПП. За такую автомодель нужно заплатить от 1629000 рублей.
В модификации Active предложен полный привод и автоматическая коробка передач. Такая версия автоновинки доступна от 1989000 рублей.
Обсуждаемая автомодель имеет все шансы стать популярной в России. В частности в Москве данный автомобиль сможет беспрепятственно перемещаться, ведь его снаряженная масса составляет 2500 килограмм. А это допустимый вес для перемещения по столице.
Кроме всего прочего, автоновинка обзавелась круиз-контролем, рулевое колесо теперь покрыто кожей, а сзади появилась удобная подножка и новый бампер.
Автоэксперты считают, что такой автомобиль станет хорошим выбором для представителей малого бизнеса и компаний по доставке грузов в городской черте.
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