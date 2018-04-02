В РФ дан старт продаж свежей версии Fiat Fullback

Российские автодилеры Fiat дали старт продажам автоновинки — Fullback в модификации Base и Active.

Автомодель представлена на авторынке России в двух модификациях. Первая: с подключаемым полным приводом и механической КПП. За такую автомодель нужно заплатить от 1629000 рублей.

В модификации Active предложен полный привод и автоматическая коробка передач. Такая версия автоновинки доступна от 1989000 рублей.

Обсуждаемая автомодель имеет все шансы стать популярной в России. В частности в Москве данный автомобиль сможет беспрепятственно перемещаться, ведь его снаряженная масса составляет 2500 килограмм. А это допустимый вес для перемещения по столице.

Кроме всего прочего, автоновинка обзавелась круиз-контролем, рулевое колесо теперь покрыто кожей, а сзади появилась удобная подножка и новый бампер.

Автоэксперты считают, что такой автомобиль станет хорошим выбором для представителей малого бизнеса и компаний по доставке грузов в городской черте.