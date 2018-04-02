В сети появилось видео с новым Volkswagen Touareg поколения 2019 года

Ролик с Volkswagen Touareg по продолжительности занимает ровно полчаса. За это время каждый сможет увидеть несколько вариантов внедорожника в зависимости от дизайна и комплектации.

Открывает показ знакомство с версией R-line. По сравнению с базовым вариантом, конструкторы придали ей более спортивные черты. Дальше последует презентация автомобилей с индексами Atmosphere и Elegance. Один из автомобилей при этом показал внешние спецэффекты, такие, как игру светодиодных фар, работу выхлопных труб.

Если говорить о комплектации салона Elegance, то более дорогая версия снабжена кожаными сиденьями, но можно остановить свой выбор и на тканевой обивке. В любом случае наклон кресел регулируется, что открывает дополнительное пространство для перевозимых грузов.

Также стоит не забыть упомянуть о мультимедийную систему с диагональю в 15 дюймов, приборную панель на 12 дюймов с сенсорным экраном, а также систему ночного видения.

Atmosphere может похвастаться самым большим для представителей VW панорамным люком. Угол его наклона можно менять для регуляции светового потока, поступающего в салон.

Ожидается, что все прелести новинок покупатели смогут оценить уже в этом году, когда они появятся в продаже в Европе и Азии.