Ещё
Cadillac XT4 получит автопилот, но не скоро
Далее:
Читайте также:
Ещё

Cadillac XT4 получит автопилот, но не скоро 

Allroader.ru 36 минут назад
Фото: Allroader.ru
Новый компактный кроссовер Cadillac XT4 однажды получит существенное обновление, реализующее функционал фирменной системы полу-автономного управления автомобилем SuperCruise. Планы по внедрению такого автопилота в XT4 озвучил сам президент производителя Йохан де Найшен на полях Нью-Йоркского автосалона.
Изначально Cadillac XT4 не будут оснащать Super Cruise, поскольку на данный момент, пояснил топ-менеджер, технология является чересчур дорогой для XT4. Однако в будущем появление системы в компактном SUV премиум-класса, все же, состоится: «Super Cruise появится в XT4, это то, над чем мы работаем» — заявил де Найшен.
Сейчас Super Cruise доступен опционально лишь на флагманском седане CT6, причем доплата составит целых $5 000. В пакет также включена система Magnetic Ride Control для автоматического управления настройками подвески в режиме реального времени и технология руления всеми четырьмя колесами (иными словами, подруливающий задний мост).
Что интересно, еще до презентации Cadillac XT4 в Нью-Йорке, фото-шпионами были замечены предсерийные образцы модели, увешанные различными сенсорами, радарами и камерами. Таким образом, планы по внедрению Super Cruise в новинку уже реализуются, а значит, ждать осталось не слишком долго.
На старте продаж XT4 будет продаваться в трех комплектациях. Самая доступная из них — Luxury — стартует с отметки $35 790. Две другие — Premium Luxury и Sport — пока не получили ценники.
Allroader.ru: последние новости
Acura RDX шагнула в третье поколение Infiniti готовит версию Limited для своих внедорожников Jaguar F-Pace SVR готовится к презентации в Нью-Йорке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда271
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Разрешить тонировку
Автомобили дорожают с 1 апреля157
Стартовали продажи нового Renault Duster
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение