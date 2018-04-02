Cadillac XT4 получит автопилот, но не скоро

Новый компактный кроссовер Cadillac XT4 однажды получит существенное обновление, реализующее функционал фирменной системы полу-автономного управления автомобилем SuperCruise. Планы по внедрению такого автопилота в XT4 озвучил сам президент производителя Йохан де Найшен на полях Нью-Йоркского автосалона.

Изначально Cadillac XT4 не будут оснащать Super Cruise, поскольку на данный момент, пояснил топ-менеджер, технология является чересчур дорогой для XT4. Однако в будущем появление системы в компактном SUV премиум-класса, все же, состоится: «Super Cruise появится в XT4, это то, над чем мы работаем» — заявил де Найшен.

Сейчас Super Cruise доступен опционально лишь на флагманском седане CT6, причем доплата составит целых $5 000. В пакет также включена система Magnetic Ride Control для автоматического управления настройками подвески в режиме реального времени и технология руления всеми четырьмя колесами (иными словами, подруливающий задний мост).

Что интересно, еще до презентации Cadillac XT4 в Нью-Йорке, фото-шпионами были замечены предсерийные образцы модели, увешанные различными сенсорами, радарами и камерами. Таким образом, планы по внедрению Super Cruise в новинку уже реализуются, а значит, ждать осталось не слишком долго.

На старте продаж XT4 будет продаваться в трех комплектациях. Самая доступная из них — Luxury — стартует с отметки $35 790. Две другие — Premium Luxury и Sport — пока не получили ценники.