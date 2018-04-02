Автотюнеры из Армении представили шикарную переделку LADA 4x4

Во всем мире, где представлена наша отечественная модель легкого внедорожника «Нива», автотюнеры пытаются разработать именно свою и неповторимую версию оснащения и внешнего вида LADA 4x4.

Мастера из Армении решили не отставать от остальных и представили свою версию.

Автотюнеры заменили штатные сиденья на кожаные кресла от BMW E36, а подогрев установили от «Приоры».

Потолочная часть салона позаимствована от Chevrolet Blazer . Центральная консоль выполнена по индивидуальному заказу. В багажном отсеке, а также под ногами водителя оборудована подсветка.

Внешне автомобиль сохранил свои фирменные очертания. Однако реально — это уже не та машина. В купе с остальными доработками автотюнеры реализовали опцию, позволяющую запускать двигатель дистанционно — с пульта.