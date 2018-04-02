Специально для гонок Monster Jam Aston Martin разработала Project Sparta

Автокомпания Aston Martin уже не первый раз собирается принимать участие в «монстр-гонках» на выживание Monster Jam. Специально для заездов 2019 года была разработана обсуждаемая автомодель.

В ее основу пошла концепт-версия внедорожника Aston Martin DBX. Однако сам прототип так до сих пор и не увидел свет.

По силовой части обсуждаемый монстр-кар получит 6,5-литровый мотор на 1100 л.с. Valkyrie AMR.

Известно, что представители именитого автобренда провели успешные переговоры и за рулем Project Sparta будет выступать не менее именитый Даррен Тернер , трехкратный чемпион «Ле-Мана».

Чемпионский автомобиль получит окраску некоторых элементов в оттенок «лайм».

В целом автомобиль по габаритам полностью соответствует названному мероприятию. Что касательно верхней части (кузова), то тут прослеживаются современные ультрамодный формы и линии. Представители автобренда Aston Martin уверены, что их детище — один из лучших претендентов на победу.