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Специально для гонок Monster Jam Aston Martin разработала Project Sparta
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Специально для гонок Monster Jam Aston Martin разработала Project Sparta 

Car.ru 14 минут назад
Фото: Car.ru
Автокомпания Aston Martin уже не первый раз собирается принимать участие в «монстр-гонках» на выживание Monster Jam. Специально для заездов 2019 года была разработана обсуждаемая автомодель.
В ее основу пошла концепт-версия внедорожника Aston Martin DBX. Однако сам прототип так до сих пор и не увидел свет.
По силовой части обсуждаемый монстр-кар получит 6,5-литровый мотор на 1100 л.с. Valkyrie AMR.
Известно, что представители именитого автобренда провели успешные переговоры и за рулем Project Sparta будет выступать не менее именитый Даррен Тернер, трехкратный чемпион «Ле-Мана».
Чемпионский автомобиль получит окраску некоторых элементов в оттенок «лайм».
В целом автомобиль по габаритам полностью соответствует названному мероприятию. Что касательно верхней части (кузова), то тут прослеживаются современные ультрамодный формы и линии. Представители автобренда Aston Martin уверены, что их детище — один из лучших претендентов на победу.
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