Положение российского рынка LCV в Европе в феврале

Российский рынок лёгкого коммерческого транспорта прибавил две позиции и оказался на 6-ом месте в европейском рейтинге в феврале. Как сообщает Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA), реализация автомобилей LCV в феврале в странах Европы увеличилась на 5.6%; в количественном выражении продажи составили 149 028 ед. Первое место в этом рейтинге занимает Франция. Там покупателям было передано 35 714 машин (+3.5%). Далее следует Германия, где за прошлый месяц удалось реализовать 19 937 авто (+ 8.8%). Третью строчку занимает Испания с показателем 17 259 ед. (+ 18.1%), четвёртую — Италия (продано 14 550 коммерческих автомобилей; +6%). Пятая позиция принадлежит Великобритании, где было продано 14 135 транспортных средств (+ 6.4%). Российский коммерческий авторынок в прошлом месяце увеличился на 9.3% и составил 7 770 автомобилей LCV. Эти показатели помогли нашей стране занять шестую строчку в европейском рейтинге. Напомним, что ещё в январе 2018 года Россия была на 8-ой позиции.

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