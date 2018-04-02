Ещё
Положение российского рынка LCV в Европе в феврале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Положение российского рынка LCV в Европе в феврале 

VanLife 25 минут назад
Фото: VanLife
Российский рынок лёгкого коммерческого транспорта прибавил две позиции и оказался на 6-ом месте в европейском рейтинге в феврале. Как сообщает Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA), реализация автомобилей LCV в феврале в странах Европы увеличилась на 5.6%; в количественном выражении продажи составили 149 028 ед. Первое место в этом рейтинге занимает Франция. Там покупателям было передано 35 714 машин (+3.5%). Далее следует Германия, где за прошлый месяц удалось реализовать 19 937 авто (+ 8.8%). Третью строчку занимает Испания с показателем 17 259 ед. (+ 18.1%), четвёртую — Италия (продано 14 550 коммерческих автомобилей; +6%). Пятая позиция принадлежит Великобритании, где было продано 14 135 транспортных средств (+ 6.4%). Российский коммерческий авторынок в прошлом месяце увеличился на 9.3% и составил 7 770 автомобилей LCV. Эти показатели помогли нашей стране занять шестую строчку в европейском рейтинге. Напомним, что ещё в январе 2018 года Россия была на 8-ой позиции.
Вам также будет интересно узнать:
Парк пикапов в России насчитывает почти полмиллиона машин
Рейтинг областных рынков с самыми высокими продажами новых LCV  Положение российского рынка LCV в Европе в феврале
VanLife: последние новости
УАЗ планирует выпустить гибридный автомобиль к 2021 году Volkswagen представит новые бизнес-пакеты для моделей LCV на CV Show 2018 Производство электрического фургона MAN TGE начнётся в середине лета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда282
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Разрешить тонировку
Автомобили дорожают с 1 апреля157
Стартовали продажи нового Renault Duster
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение