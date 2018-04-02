«Группа ГАЗ» представила легкие коммерческие автомобили на выставке в Сербии

Выставка DDOR BG CAR SHOW 06 проходит каждые два года и собирает ведущие автомобильные бренды. Техника выставлена совместно с Interauto — официальным дистрибьютором коммерческой техники « Группы ГАЗ » в Сербии, (дилерские центры в Чачаке, Крушеваце, Куприи и Белграде). Шасси «ГАЗель NEXT» представлено в длиннобазном исполнении с однорядной кабиной. Базовое шасси NEXT позволяет разместить более 300 вариантов специальных надстроек в зависимости от бизнес-задач. Бортовой автомобиль «ГАЗель NEXT» имеет рамную конструкцию, что обеспечивает надежность автомобиля и возможность эксплуатации в сложных дорожных условиях при больших нагрузках. Передняя независимая рычажная подвеска обеспечивает высокую плавность хода и отличную управляемость. Показатели информативности и управляемости реечного рулевого механизма находятся на уровне лучших мировых образцов в классе LCV. Двухконтурная тормозная система с передними дисковыми тормозными механизмами и увеличенным диаметром тормозных колодок имеет трехкратный запас прочности. Самосвал «ГАЗель NEXT» построен на длиннобазном шасси с двухрядной кабиной. Самосвалы «ГАЗель NEXT» идеально подходят для перевозки и механизированной разгрузки различных сельскохозяйственных и строительных грузов (песка, щебня и т. п.). Благодаря небольшим габаритам, высокой маневренности и низкому расходу топлива такой самосвал является эффективным инструментом для организации ремонтных и небольших сельскохозяйственных работ. Для лучшего обзора установлены большие зеркала с электроподогревом, увеличен угол обзора и минимизированы «мертвые зоны». У фар большая площадь отражателей и лучшие показатели по освещенности дорожного покрытия. В базовом исполнении автомобиль комплектуется дневными ходовыми огнями.

Бортовой автомобиль «ГАЗель БИЗНЕС 4х4» представлен с двухрядной кабиной и тентом. «ГАЗель БИЗНЕС» — полноприводный автомобиль повышенной проходимости, который оснащен системой подключаемого полного привода part-time. Система part-time — достаточно простая механическая система и надежная в экстремальных ситуациях. Понижающая передача позволяет автомобилю «ГАЗель БИЗНЕС» передвигаться с небольшой скоростью при высоких оборотах и мощности двигателя, то есть увеличивает крутящий момент на колесах при преодолении препятствий — бездорожья, гололеда, брода. Небольшая колесная база вкупе с большим углом поворота управляемых колес обеспечивает автомобилю «ГАЗель БИЗНЕС» отличную маневренность (малый радиус поворота) в стесненных городских и загородных условиях. Автомобили «ГАЗель NEXT» и «ГАЗель БИЗНЕС» оснащены дизельными двигателями Cummins ISF 2.8L. Рабочий объем двигателя составляет 2,8 л, мощность — 120 л.с., крутящий момент — 295 Нм.

««Группа ГАЗ» начала активную экспансию на сербский рынок в 2015 году и сегодня продолжает свое развитие. Местные клиенты отлично знают наши продукты и ценят их за соотношение цена-качество, надежность, низкую стоимость владения и высокую ремонтопригодность. На выставке мы представляем продукты уже знакомые местным покупателям. Мы также работаем над новой линейкой продуктов с двигателями «Евро-6», которые планируем запустить в Сербии уже в 2019 году».

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