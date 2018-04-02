LADA Largus: выгодные условия лизинга

Новые выгодные условия лизинга для приобретения фургона LADA Largus были представлены АО «Сбербанк Лизинг» на выставке METRO EXPO, которая прошла с 21 по 23 марта в Москве, сообщает пресс-служба концерна. Фургоны LADA Largus — компактные, вместительные и надежные автомобили для доставки и перевозки малогабаритных грузов и продуктов питания. Используя новое предложение «Сбербанк Лизинга», фургон можно приобрести при авансовом платеже в 20% и сроком лизинга 12 месяцев c использованием 12,5% субсидии от Минпромторга РФ . Данные условия позволяют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобретать автомобили практически без переплат. Напомним, что фургон LADA Largus — самая популярная коммерческая модель LADA. В 2017 году на российском рынке было продано 8140 фургонов LADA Largus, при этом доля LADA в сегменте легких коммерческих автомобилей выросла с 7 до 8%.

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