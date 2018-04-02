Компания Peugeot представляет новую линейку коммерческих автомобилей на базе фургона Boxer

Автомобильный концерн Peugeot подготовил новую линейку транспортных средств, «созданных для бизнеса», на базе модели Boxer.

Эта линейка включает в себя: фургон с типом кузова «самосвал», фургон с откидными бортами, фургон с грузовым отсеком над кабиной водителя, низкопольный фургон с грузовым отсеком над кабиной водителя, промтоварный фургон и бортовой автомобиль. Все эти разновидности основаны на шасси Boxer 335 и укомплектованы 2.0-литровым двигателем Blue HDi мощностью 163 л. с. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В стандартное оснащение всех автомобилей входит: кондиционер и пересмотренная задняя подвеска с двойными листовыми рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости.

В таблице ниже приведены возможные варианты выбора базы:

Тип фургона

Длина грузового отделения

Тип кабины

Полезная нагрузка

Самосвал

L2L3

Одинарная кабинаДвойная кабина

1 222 кг1 033 кг Фургон с откиднымибортами

L2L3L3

Одинарная кабинаОдинарная кабинаДвойная кабина

1 441 кг1 366 кг1 253 кг Фургон с грузовымотсеком над кабинойводителя

L3L4

Одинарная кабинаОдинарная кабина

1 147 кг979 кг Промтоварный фургон

L3L4

Одинарная кабинаОдинарная кабина

1 051 кг983 кг Бортовой автомобиль

L3L4

Одинарная кабинаОдинарная кабина

965 кг879 кг О ценах на обновлённую коммерческую линейку фургонов в компании Peugeot пока не говорят.

Вам также будет интересно узнать:

Парк пикапов в России насчитывает почти полмиллиона машин

Volkswagen представит новые бизнес-пакеты для моделей LCV на CV Show 2018

Ciroen запускает новую рекламную кампанию «Inspired BY» (Видео)