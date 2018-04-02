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Renault Россия представила Renault Dokker на выставке Metro Expo 2018
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Renault Россия представила Renault Dokker на выставке Metro Expo 2018 

VanLife 25 минут назад
Фото: VanLife
Renault Россия выступила партнером выставки METRO EXPO 2018, организованной компанией METRO с 21 по 23 марта в выставочном центре «Крокус Экспо», сообщает пресс-служба концерна. Основная цель мероприятия — создание коммуникационной платформы для взаимодействия ключевых игроков рынка товаров повседневного спроса: представителей малого и среднего бизнеса, государственных органов, поставщиков товаров и услуг, СМИ, независимых ассоциаций. Деловая программа оказалась очень насыщенной: за три выставочных дня были проведены более 750 форумов и тренингов, семинаров, обучающих программ, на которых участники могли познакомиться с источниками новых бизнес-навыков и умений, а также получить исчерпывающую информацию о трендах развития рынка. Более 350 компаний и 20 000 уникальных посетителей приняли участие в METRO EXPO 2018. Renault Россия представила на своем стенде Renault Dokker — надежный автомобиль для бизнеса, готовый к решению любых задач. В рамках общей бренд-стратегии компании Renault Dokker позиционируется со слоганом «Моя страна. Мой бизнес. Мой Renault».
Ключевым преимуществом Renault Dokker являются непревзойденная вместительность и многофункциональность кузова. Оба варианта автомобиля имеют широкие сдвижные двери (703 мм), что является уникальным предложением в сегменте. Новая модель отличается широкими возможностями трансформации салона. Объем багажного отделения Renault Dokker составляет рекордные в классе 800 л (с возможностью увеличения до 3 000 л), в то время как грузовой отсек Renault Dokker Van имеет самый большой в классе объем — от 3 300 л до 3 900 л, в зависимости от конфигурации внутреннего пространства.
Для Renault Dokker в обоих вариантах предлагаются надежные и экономичные двигатели: бензиновый мотор 1,6 л (82 л.с.) и один из лучших в классе 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.) в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией. Компания Renault полностью адаптировала новый автомобиль Renault Dokker к российским дорожным и климатическим условиям. Автомобиль отличает комфортная, энергоемкая подвеска, высокий дорожный просвет (до 190 мм без нагрузки в грузопассажирской версии), стальная защита картера двигателя, защита топливопроводов. Renault Dokker великолепно подготовлен к российским климатическим условиям: адаптация двигателя к запуску в холодном климате, генератор повышенной мощности, технические жидкости для эксплуатации при низких температурах и другое.
Благодаря своей многофункциональности и экономичности, Renault Dokker станет надежным партнером для корпоративных клиентов в сфере строительства, производства, сервисных служб, торговли, для владельцев малого и среднего бизнеса.
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