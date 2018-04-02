Новый Renault Duster добрался до Украины

У соседей внедорожник доступен с парой моторов — одним бензиновым и одним дизельным.

На украинском рынке Renault Duster новой генерации доступен со 115-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и 110-сильным дизелем объемом 1,5 литра. Моторы сочетаются пяти— и шестиступенчатой механическими коробками передач, а также с шестискоростным «роботом» с двойным сцеплением, передним— или полным приводом.

Стоимость базовой версии с бензиновым двигателем 1.6, механикой и моноприводом стоит 424 810 гривен (приблизительно 955 000 рублей по текущему курсу). Самый дорогой вариант дизельный — 584 488 гривен (около 1 313 000 рублей). Покупатель получит полноприводный Duster с шестиступенчатой «механикой».

Когда новый Renault Duster поступит в продажу на российском рынке пока неизвестно, возможно, это случится уже в следующем году. Скорее всего, модель нового поколения, как и текущего, будут собирать на мощностях московского завода марки.

Не исключено, что у российской версии Duster новой генерации будут отличия от глобальной в дизайне экстерьера и интерьера.

Отметим, что в 2017 году внедорожник Renault Duster по итогам продаж на российском рынке занял 7 место в рейтинге популярности моделей. Объем продаж кроссовера в период с января по декабрь прошлого года составил 43 828 единиц.

Напомним, Duster новой генерации был представлен осенью прошлого года. После смены поколения автомобиль стал несколько крупнее.

По материалам: www.kolesa.ru