Suzuki, про которые мы не знаем 

Маленький, полноприводный
На острие
Модный
Вагончик тронулся! Индийские автомобили
Надеемся, верим! Maruti Swift Dzire
Глядя на этот симпатичный седан В-класса, созданный на базе последнего поколения Suzuki Swift, так и хочется сказать, что он мог бы составить сильную конкуренцию Lada Vesta, тем более что наш потребитель еще не забыл имя Swift. К слову, пять лет назад японцы всерьез намеревались начать у нас продажи полноприводного Swift — был и такой, и обещание сдержали!
Ручка и мосты Maruti Alto K10 Этот автомобиль А-класса — типичный представитель индийского автопрома. 1,0-литровый 3-цилиндровый моторчик выдает 67 л.с. В пару к нему идет либо штатная ручная 5-ступенчатая коробка, либо 5АКП. Благодаря низкой массе машины, которая составляет всего 755 кг, расход топлива чрезвычайно низкий — всего 4,1 л/100 км. Багажник — всего 177 л.