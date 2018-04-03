Залог ее здоровья

С самого начала «Витару» ценили за неприхотливость и прочность: в основе машины лежали мощная рама, зависимая задняя подвеска с крепким мостом-балкой и простая подключаемая полноприводная трансмиссия с понижающей и блокировками дифференциалов. Но в третьем поколении автомобиль лишился рамы, обретя несущий кузов, а вместо заднего моста появилась независимая подвеска. И самое удивительное, что столь кардинальное перевоплощение практически не сказалось на его надежности. Благодаря использованию сверхпрочных сталей и сплавов кузов получился очень крепким. К тому же он неплохо защищен от коррозии, а лакокрасочное покрытие отличается стойкостью. Только если Grand Vitara небрежно восстановили после аварии, ржавчина со временем проявится. Собрались купить подержанную «Гранд Витару»? Первым делом тщательно проверьте кузов на скрытые дефекты. Все остальное — мелочи. Скажем, запасное колесо крепится на задней двери, так что с возрастом провисают петли: если отрегулировать их не удастся, придется ставить новые за 4000 руб. От грязи и соли достается моторчику омывателя фар — коррозия разъедает клеммы. Можно, конечно, попробовать отремонтировать, новый же стоит 3500-5000 руб. Заодно обратите внимание на блок предохранителей — под капотом справа ближе к ветровому стеклу постоянно скапливается вода, а избыток влаги может привести к выходу блока из строя.

Пластик в отделке передней панели далеко не самый дорогой. Однако с возрастом салон не досаждает скрипами и стонами

Надежностью отличаются и моторы. Самой беспроблемной слывет 1,6-литровая «четверка» — ее устанавливали на разные Suzuki с середины 80-х и успели устранить все «детские болячки». Отменная ремонтопригодность отличает самый популярный 2-литровый двигатель, который к тому же без проблем переваривает 92-й бензин. Блок цилиндров можно растачивать под несколько размеров, и японцы предусмотрели выпуск ремонтных деталей шатунно-поршневой группы. Учтите, что к 150 000 км вытягивается цепь ГРМ. С заменой (в среднем 18 000 руб.) тянуть не стоит — дело может закончиться дорогим ремонтом. Приводной ремень навесного оборудования выдерживает в среднем 70 000 км, а помпа (7500 руб.) — около сотни тысяч. Если мощности 140-сильной «четверки» вам не хватает, присмотритесь к 2,4-литровой модификации. У этого двигателя мощностью 169 сил с тяговыми характеристиками все в полном порядке. Правда, ремонтопригодностью он уже не блещет — в случае проблем меняется шорт-блок в сборе с коленчатым валом, шатунами и поршнями. Кстати, на первых моторах обнаружился заводской брак — трескались блоки цилиндров. Японцы моментально отреагировали на проблему и объявили отзывную кампанию: в 2009 году дефект был устранен.

По полочкам

Третье поколение «Витары» (или второе «Гранд Витары) появилось в 2005 году. Продавали ее у нас с пяти— и трехдверным кузовами, с обычной и укороченной базой. В моторной гамме сначала были бензиновые „четверки“ объемом 1,6 л (106 л.с.) и 2 л (140 сил), а также 2,7-литровый V6 мощностью 185 „лошадей“. Со всеми двигателями сочетались 5-ступенчатая „механика“ и 4-диапазонный гидромеханический „автомат“. Трехдверки оснащали только 1,6-литровым мотором с МКП и упрощенной трансмиссией без центральной блокировки и понижающего ряда.

После рестайлинга 2008 года для обеих модификаций стал также доступен 2,4-литровый мотор (166 л.с.), а „шестерку“ заменил 3,2-литровый V6, которому полагалась 5-ступенчатая АКП. Модернизация коснулась и внешности: обновились передний бампер, крылья и решетка радиатора, а в зеркалах появились повторители поворотников. Рестайлинг 2012 года чуть изменил радиаторную решетку и бамперы, исчезла версия V6. На конвейере Grand Vitara продержалась до конца 2014-го, но дилеры еще полтора года продавали остатки машин со складов.

Оба силовых агрегата после 100 000 км начинают подъедать масло. С обжорством, как правило, может покончить замена маслосъемных колпачков и поршневых колец (20 000 руб.). Одновременно приходят в негодность катализаторы. Замена дорогая — от 55 000 руб. Поэтому большинство владельцев предпочитают вместо нейтрализаторов ставить так называемые обманки. Дешево и сердито. По большому счету проблем у двигателей больше нет. А дизельная „четверка“ и бензиновые V6 редко встречаются под капотом подержанной „Гранд Витары“.

»Гранд витара» очень неплоха вне дорог благодаря полному приводу с блокровкой межосевого дифференциала и понижающей передаче. Ручка управления режимами трансимиссии находится на центральной консоли

Коробки передач служат долго и счастливо. Только ближе к 150 000 км на механических КП разбалтывается кулиса рычага переключения передач. Впрочем, обновление с использованием недорогого ремкомплекта полностью избавляет от этой напасти. Автоматические коробки тоже долговечны и не обременительны в содержании как минимум до 250 000 км — если менять в них масло, как положено, каждые 40 000 км. Почти столь же надежна полноприводная трансмиссия. Разве что ближе к сотне тысяч пробега о себе напоминает раздаточная коробка: начинает «сопливиться» сальник на стыке с КП. Резиновое уплотнение стоит копейки, а вот за работу придется выложить гораздо больше — для замены раздатку нужно будет демонтировать. Чтобы серводвигатели раньше времени не закисали, стоит периодически включать блокировку дифференциала и понижающие передачи. На первых машинах владельцы жаловались на гул в трансмиссии. После рестайлинга 2008 года японцы заменили главную пару переднего редуктора, и проблема ушла. Та же история с текущими сальниками правого переднего привода — модифицированное уплотнение решило вопрос.

Задний ряд пятидверной версии вмещает трех пассажиров. Однако в дальней поездке с комфортом разместятся только двое

Только мелочами может обеспокоить и независимая подвеска. Втулок переднего стабилизатора хватает на 10 000-30 000 км. Стойки переживают их в разы, выдерживая под сотню тысяч. Из-за износа сайлент-блоков к 100 000 км необходимо менять рычаги, которые идут только в сборе. И не забывайте смазывать специальной смазкой болты, отвечающие за регулировку углов развала и схождения задних колес. Иначе они закисают — их приходится срезать автогеном с последующей заменой. Все остальные элементы ходовой отличаются долговечностью.

Трехдверная версия творит чудеса на бездорожье — настолько хороша геометрическая проходимость. А ведь у такой машины нет блокировки дифференциала и понижающей передачи в трансмиссии

Вот и рулевая рейка очень надежна. Лишь с возрастом возникает течь верхнего сальника в месте соединения вала с реечным механизмом. Замена недорогая. Причем тяги и наконечники — долгожители, а цены на оригинал вполне вменяемые.

После 100 000 км изнашиваются нейтрализаторы

При регулярной замене масла АКП проживет 250 000 км Передние и задние ступицы «витары» взаимозаменяемые

Трехдверок на рынке менее 10% от общего числа «гранд витар»

Электрооборудование «Гранд Витары» довольно простое, оттого и надежное. Обычно от грязи и соли окисляются разъемы и контакты различных блоков и модулей, сервомоторов и приводов. Если своевременно производить их защиту, большинства проблем можно избежать.

C возрастом на Grand vitara провисает задняя дверь из-за расположенной на ней запаски. Да и открывается она «по-японски» — слева направо

Короче говоря, простота конструкции Grand Vitara — залог крепкого здоровья автомобиля. А благодаря надежности, завидному внедорожному потенциалу, недорогому обслуживанию и доступности этот автомобиль еще долго будет популярен в России.