От малого к большому

Понятно, что компактный внедорожник Suzuki , появившийся в конце 80-х и ставший бестселлером, не мог возникнуть на пустом месте. Даже мощнейшая инженерная служба Daimler , разрабатывая свой «легендеваген» десятью годами раньше, не обошлась без привлечения помощников из австрийской «Штайр-Даймлер-Пух». Японцы пошли по иному пути. Почти двадцать лет — с 1970-го по 1988-й, — по мере того как ширилась производственная база компании и рос конструкторский потенциал, проектировщики накапливали, анализировали и воплощали в конкретные разработки данные по эксплуатации своего первого и самого маленького вседорожника Jimny. Именно поэтому рассказ о «Витаре» будет неполным без упоминания Jimny, тем более что первые шесть лет трансмиссия «Витары» идеологически копировала привод Jimny, только была рассчитана на большие нагрузки.

Vitara 1988-1997

В первом поколении выпускали две версии, которых не было после 1998 года. Коммерческая 2-местная версия с закрытым цельнометаллическим кузовом просуществовала недолго — чуть более года. Ее убрали с японского рынка уже в 1990 году. 2-местное исполнение X-90 в трехобъемном кузове по сию пору остается уникальным предложением — таких машин в мире нет.

Grand Vitara 1997-2005

Машина с изменившимся названием стала больше, дороже, комфортнее; существенно подтянулась управляемость. Так, вместо пары «винт-шариковая гайка», которую к тому времени практически не использовали в качестве рулевого механизма, инженеры применили «легковую» пару «шестерня-рейка». Количество ребейджинговых версий уже меньшилось.

Grand Vitara 2005-2015

Самая главная из всех существовавших Vitara. Именно это поколение и поддерживало марку на протяжении более десяти лет на всех рынках, кроме Индии и Японии. В настоящее время представители Suzuki кулуарно намекают на возможность запуска аналогичной версии в компактном классе наряду с кроссовером Vitara. Название обещают сохранить!

Vitara 2015 — н.в.

Модель, которую многие поклонники поначалу не приняли, но она позволила Suzuki укрепить позиции в Европе. Основными странами для марки стали: Венгрия, где у Suzuki действует сборочный завод, Германия, Австрия, Великобритания. Наряду с Индией и Японией эти страны составляют группу ключевых рынков для Suzuki.

Звездный билет

Все началось с покупки лицензии на двухместный сверхлегкий полноприводный автомобиль HopeStar ON360, который продавали в Японии с 1968 года. HopeStar разработали на базе узлов и агрегатов, взятых от тогдашних моделей Mitsubishi , и фактически оригинальными у машины были только кузов и трансмиссия. Инженеры Suzuki первым делом поставили на автомобиль свой мотор и в кратчайшие сроки модернизировали все остальное.

Даже по меркам 1970 года маленький внедорожник Jimny был устаревшим, однако он проложил путь «Витаре»

Чем проще, тем лучше!

Именно простота или, даже можно сказать, примитивизм конструкции позволил Jimny завоевать свою долю на рынке, но дело не только в этом. Хитрые японцы решили поставить на «внедорожные рельсы» автомобиль самого малого класса. Таким образом, Jimny не только открыл новую нишу, но и до сих пор остается единственным ее обитателем. И хотя до него на японском рынке были похожие модели, все это была продукция небольших компаний, которую «собирали» из компонентов уже выпускавшихся моделей других фирм. Заслуга Suzuki в том, что они поставили маленький вездеход на конвейер, сделав его доступным для широкого пользователя. Сейчас уже полным ходом идет приладочная сборка Jimny нового поколения — в ближайшее время машина придет к российским дилерам Suzuki.

Удивительно, но вседорожник с мотоциклетным двухтактным двигателем мощностью всего в 25 лошадиных сил быстро набирал популярность не только на родине, но и в мире. Секрет успеха оказался прост. Съев собаку на маленьких машинках — «ки-карах» (нечто среднее между квадроциклом и легковым автомобилем), руководство Suzuki решило, что конкурировать на внедорожном поле с теми, кто начал разрабатывать тему вездеходов сразу после войны, то есть на 25 лет раньше, не стоит — вряд ли удастся создать достойного соперника Land Rover Jeep и Land Cruiser. Куда интереснее выйти с «внедорожным ки-каром» и занять пустовавшую нишу классом ниже. Расчет оказался точным. С годами Jimny взрослел, превращаясь в «настоящий» автомобиль: появился закрытый кузов, 4-тактный мотор, машина становилась просторнее и комфортабельнее. И все-таки Jimny был слишком маленьким и не годился на роль первого автомобиля в семье. Скажем, у него не было «автомата», а значит, женщинам, которые все чаще садились за руль, управляться с такой машинкой было тяжело. В общем, совершенно логичным и естественным путем Vitara выросла из маленького вседорожника Suzuki.

Первые шаги

Как ни странно, именно рамная конструкция позволила инженерам максимально облегчить автомобиль. Конечно, «Витара» не опустилась до спартанского исполнения салона первого поколения Jimny, который весил всего-то 600 кг: ее двери были полноценными, с рамками окон, ветровое стекло — гнутым и не откидывающимся, а современному лаконичному интерьеру первой «Витары» мог позавидовать иной легковой автомобиль. Чего стоила одна только приборная панель, выполненная в классическом стиле. А ведь решение это было принято наперекор тогдашней моде: «цифровая волна» уже вовсю задавала тренды. Не пройдет и нескольких лет, как от циферблатов, выкрашенных в три-четыре цвета, у водителей начнет рябить в глазах.

По сравнению с Jimny интерьер первой Vitara уже не вызывал ассоциаций со спартанскими внедорожниками

К слову, компактный вседорожник Suzuki поступил летом 1988 года к японским дилерам как «Эскудо» — так называли денежную единицу Португалии, что, однако, не должно смущать. Скажем, имя Prado тоже позаимствовано из португальского и означает «поле». Впрочем, расходясь по странам и континентам, вседорожник обрастал названиями, как елка новогодними игрушками. Скажем, в США, где машину собирали на совместном предприятии с GM, ее покупали как Suzuki Sidekick и Geo Tracker — в зависимости от исполнения кузова. Вешали на машину и эмблемы других брендов — GMC, Chevrolet Mazda , Daewoo и даже Pontiac . Популярности Vitara, росшей со скоростью лавины, способствовал, по сути, единственный сугубо технический фактор: никто не мог предложить такого феноменального сочетания низкой массы и внедорожных способностей. И речь не только о базовой двухдверной софт-версии, но и об исполнении с закрытым трехдверным кузовом. Между тем в странах с жарким климатом открытые кузова из-за того, что стоили дешевле, шли порой даже лучше закрытых. Кроме того, рамная конструкция в «доевронкаповские» времена позволяла не думать о пассивной безопасности и давала инженерам широчайшие возможности для конфигурации кузова. Собственно, уже в 1990 году появилась и длинная пятидверная «Витара» с колесной базой, растянутой до 2479 мм, — у первоначальной версии было лишь 2200 мм.

Открытые исполнения были легкими и показывали весьма умеренный расход горючего

Что касается двигателей, то на раму можно было ставить что угодно, и та все выдерживала — от 1,3-литрового карбюраторного моторчика до 2-литровой «шестерки», а когда нужно, и дизеля. Наряду с 3-ступенчатым «автоматом» уже в 1990 году начали предлагать 4-ступенчатый. Но главный «потребительский» прорыв был впереди.

Прямо на ходу

Называя машину внедорожником мы часто забываем, что не только рама, а в первую очередь раздаточная коробка с понижающей передачей дает эти заветные свойства вне асфальта. Именно «понижайка» — главный отличительный признак «проходимца», хотя, конечно, далеко не единственный. На «Витаре» первого поколения рычагом, размещенным между передними сиденьями, можно было выбрать один из режимов: 2Н, 4Н, N и 4L. Последний как раз и предполагал демультипликатор. От дорогостоящего межосевого дифференциала конструкторы отказались, и до 1994 года водитель не мог на ходу переключиться между задним и полным приводом. Это стало возможным с внедрением системы Drive Select 4x4. Тогда же были проведены рестайлинговые мероприятия — интерьер значительно обновился, появились электрические стеклоподъемники, две подушки безопасности, центральный замок.

Первое поколение с колесной базой в 2200 мм навсегда останется лучшим по геометрической проходимости среди всех Vitara

Время шло, рынок требовал изменений, и спустя десять лет после запуска Vitara появилась «Большая Витара». Но в данном случае Grand Vitara говорит не только о размерах. Автомобиль вышел на новый уровень в первую очередь по комфорту, оставшись, что интересно, рамным. Во втором поколении инженеры предприняли несколько небезынтересных экспериментов, результатом одного из которых стала версия XL-7, оснащенная мотором V6, но с увеличенным до 2,8 л объемом. Главное, колесную базу растянули аж до 2800 против 2480 мм у пятидверного исполнения, что позволило установить третий ряд сидений. Поскольку речь шла об американском рынке, инженеры не думали об ухудшении управляемости: большей частью дороги в США прямые как стрела, поэтому колею оставили без изменений — 1500 мм. Мотор в 173 л.с. пришелся американцам по нраву, и они исправно покупали Grand Vitara XL-7 целых пять лет.

Другая история

Изменения, которые привнесли в Grand Vitara второго поколения (или в «просто Витару» третьего), стали поистине революционными. Чего стоит одна только независимая многорычажная задняя подвеска. Впрочем, главные новшества скрывались как раз в раздаточной коробке — у автомобиля появился межосевой дифференциал, а вот рама, наоборот, исчезла. Таким образом, Grand Vitara превратилась в уникальный продукт — ни до, ни после мировая автопромышленность не предлагала ничего похожего. Этот уникальный автомобиль продержался на конвейере целых 12 лет, пережив несколько рестайлингов, и до сих пор остается востребованным на вторичном рынке. Нередко цены на последнюю производственную версию доходят до миллиона рублей.

Легкая открытая Vitara завоевала популярность во всем мире — от Канады до Японии, однако со временем популярность непрактичной версии сошла на нет Между тем новая модель, вернувшаяся к исконному названию Vitara, пошла совсем другой дорожкой — и опять же из-за требований рынка. Собственно, менеджмент Suzuki на протяжении всей истории фирмы доказывал, что правильный расчет куда полезнее эмоций. Вот и с запуском четвертой «Витары» японцы полностью ушли от темы покорения тяжелого бездорожья, сконцентрировавшись на комфорте и управляемости, которые подкреплены способностью машины с легкостью преодолеть раскисшую, с ухабами, грунтовку. Впрочем, новая Vitara — это уже совсем другая история.

Количество цилиндров/расположение

4/рядное

Рабочий объем, см3 Наддув

Диаметр цинидра х ход поршня, мм 75x90

Мощность, кВт (л.с.) при об/мин 60 (82)/5500

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 129/3000

Степень сжатия

Привод ГРМ зубчатый ремень

Система питания

моновпрыск

Трансмиссия

Привод

подключаемый полный

Коробка передач

ручная, 5-ступенчатая

3,652 1,947 1,379 0,864 Понижающая передача в РК 1,816 Главная пара

5,125 Задний ход 3,670 Кузов

открытый с мягким верхом

Количество дверей/мест

Снаряженная масса (DIN), кг Максимальная допустимая масса, кг Топливный бак, л Длина х ширина х высота, мм 3560х1630х1665

Колесная база, мм Колея спереди/сзади, мм 1395/1400

Дорожный просвет, мм 205/75 SR 15 Диаметр разворота, м Ходовые качества

Максимальная скорость, км/ч Разгон 0-100 км/ч, с 9,2 (9,8)

Расход топлива (ECE), л/100 км: трасса/город/смешанный

7,8/11,4/10,1