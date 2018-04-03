Под знаком V

Ровно 30 лет назад мир изменился. В 1988 году японцы предложили ему первый в истории SUV — Sport Utility Vehicle, «спортивно-прикладной автомобиль», а точнее, автомобиль для тех, кто в свободное время не прочь заняться спортом. «Витара» не имела ничего общего с тогдашними вседорожниками — большими и тяжелыми полноприводными универсалами, построенными по образу и подобию американских пикапов, или слегка перелицованными для гражданских военными вездеходами. Нет! Это была машина для веселого, приятного досуга, машина-компаньон, машина-праздник. На пляжи потянулись «Витары», нагруженные досками для серфинга, охотники и рыболовы пробирались по лесным проселкам, а то и прямо по целине. Vitara все чаще встречались на горнолыжных курортах и парковках яхт-клубов. Вскоре выяснилось, что машина хороша и для повседневного использования, обладая при этом куда более широкими возможностями, чем привычный городской хэтчбек. По большому счету, в России первой «Витары» мы так и не увидели. Зато вторая стала бестселлером, как и во всем мире. Она изменилась — стала больше и комфортабельнее, мощнее и стремительнее, но не растеряла главного своего качества: Vitara — это легкость и яркость, праздник и досуг. Только при этом особой любовью пользовалась модель с солидным префиксом Grand, которая отличалась выразительным пластиковым обвесом, продвинутой начинкой и более дорогим интерьером. Третья Vitara удивила независимой подвеской, постоянным полным приводом, просторным салоном, радуя своих владельцев массой современных опций, в числе которых значилась мультимедийная система с навигацией, машина могла исполнять сразу несколько ролей: яркая, типично женская трехдверка-кроссовер и солидный, явно мужской вседорожник с отменными способностями вне асфальта, вместительная семейная машина и автомобиль для себя любимого. В четвертом поколении Vitara снова изменилась до неузнаваемости. Стремительный и нарядный, переполненный позитивом кроссовер привлекает внимание и словно бы сам подстраивается под своего хозяина, стараясь быть созвучным его настроению. Изменяясь сама, Vitara изменяет нас и мир вокруг.

Когда маленький Осаму появился на свет, Suzuki выпускала ткацкие станки. Когда 60 лет назад Осаму Сузуки пришел работать в компанию, у Suzuki была лишь одна маленькая модель. 40 лет назад Осаму Сузуки встал у руля. Теперь Suzuki занимает половину рынка Индии — пятого по величине — и входит в тройку на рынке Японии — третьем в мире!

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Suzuki, которые можно купить в России

Тридцать лет назад явление миру «Витары» превратило вседорожник из утилитарного вездехода в автомобиль-праздник. Сегодня весь модельный ряд «Сузуки» состоит из ярких, запоминающихся моделей, словно созданных не для скучного перемещения, а для веселого, приятного досуга.

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