Mercedes-Benz G-Class 2019 — впечатляющие возможности в привычной упаковке

Впервые за историю существования Mercedes полностью обновил легендарный Гелендваген, не изменявшего свой облик в течение 40 лет. Публичная презентация состоялась на автошоу в Детройте в январе 2018 года.

Немецкий внедорожник имеет богатое прошлое. Изготавливаемый с 1979 года, он прошел путь от армейского вездехода до автомобиля премиального класса и завоевал признание многих автолюбителей. Mercedes G-Class всегда славился отличными внедорожными характеристиками, брутальной «внешностью» и надежным качеством. Что же изменилось теперь? Давайте разбираться! Самое лучшее — в новом дизайне Начнем с того, что в планах разработчиков не было задачи по глобальной смене внешнего облика легенды. Компания хорошо понимает своего покупателя и знает, что именно оригинальный мужественный вид Гелендвагена — это и есть одна из ценнейших особенностей модели. Поэтому снаружи перемен немного.

А вот технически Mercedes G-Class 2019 претерпел сильные изменения. Он «впитал» в себя новейшие немецкие разработки, которые обязательно порадуют водителей. Не стоит переживать и за внедорожные качества автомобиля — они не только не пострадали, но и обрели более сильные показатели. Салон новинки стал просторнее и заметно богаче. Здесь изменилось практически все, за исключением фирменного стиля G-Class, но давайте по порядку.

В новую жизнь с привычным образом

Внешний вид модернизированного Гелендвагена мало чем отличается от предшественника. Если не знать, что для современной модели кузов разрабатывался «с нуля», то можно ошибочно заподозрить Mercedes в простом рестайлинге. В действительности, G-Class 2019 «обзавелся» абсолютно новым остовом, который к тому же прибавил в габаритах. Теперь длина внедорожника равна 4 715 мм, что на 53 мм больше предшественника, а ширина составляет 1 881 мм и превышает прежнюю на 121 мм. Дорожный просвет тоже прибавил — плюс 6 мм и теперь равен 241 мм.

Что касается «внешности» машины, тут сюрпризов мало: передняя и задняя светотехника обзавелась светодиодной начинкой, острые углы кузова и оконных проемов слегка смягчились и округлились, внедрен новый дизайн колесных дисков, а камера заднего вида переместилась в нижнюю часть автомобиля. Вот, собственно, и все. В остальном перед нами тот же привычный и любимый квадрат строгих форм и четких линий.

Двери G-Class не потеряли своей «фишки» и все так же держатся на внешних петлях и закрываются с характерным металлическим звуком. Конечно, концерн мог осовременить крепления и придать замкам мягкости, но тогда это был бы уже не брутальный Гелендваген, а лишь его пародия. Интерьер Внутри нового G-Class изменилось практически все. Привычным остался только фирменный стиль внедорожника — сильный, органичный, с отсутствием лишних деталей. Тем не менее, салон Гелендвагена невозможно спутать с каким-либо другим даже после капитального преображения.

Прямолинейная центральная консоль вмещает в себя лишь необходимые органы и системы управления. Посередине находятся дефлекторы вентиляции, напоминающие фары головного света. Выглядят они несколько гламурно, не совсем уместно, и уже успели вызвать на себя волну критики. Но это единственный спорный атрибут во всем дизайне. Между дефлекторами неизменно расположились три тумблера блокировок полного привода. А перед пассажиром на своем обычном месте — классический поручень от G-Class.

Главной новинкой центральной панели стали два спаренных 12.3-дюймовых дисплея, заимствованных из E и S классов Mercedes последнего поколения. Левый экран является многофункциональной панелью приборов, а правый — мощным современным мультимедийным комплексом. Учитывая возраст и пожелания покупателей модели, приборная панель может быть заменена классической в базовой комплектации.

Руль Гелендвагена оборудован тачпадами для удобства управления приборами. За ним занял новое для себя место рычаг переключения передач. Практичность такого положения не только в комфортном управлении — освободившееся пространство на центральном тоннеле выделили селектору медиасистемы подобному тому, что ставится на S-Class.

Мощные двери выполнены в свойственном волевом стиле с массивными ручками и широким подоконником, на котором расположились блоки управления стеклоподъемниками. Регулировка передних кресел также находится на дверях, в качестве опций предлагаются широкие возможности: подогрев, электропривод, массаж, вентиляция и динамическая боковая поддержка.

Что касается самих сидений, то они полностью модернизированы. Функциональность и удобство кресел настолько продуманы и качественно воспроизведены, что получили одобрение от немецкой организации здравоохранения в области лечения позвоночника. Благодаря расширению автомобиля, водителю и пассажиру теперь реже придется сталкиваться локтями и плечами, как это было на предшествующей модели G-Class.

Задние сидения также сильно изменились. Увеличенный кузов и более низкое, углубленное положение дивана «выиграли» 150 мм дополнительного пространства для ног пассажиров. Это прекрасная новость, учитывая стесненные условия в предыдущей версии Гелика. Обшивка свежего G-Class 2019 не идет в сравнение с прежней. В новом поколении компания Mercedes использовала только самые лучшие и дорогие материалы, причем версий отделки достаточно для любого вкуса и кошелька. Шикарные вставки из нелакированного дерева дополняют дизайн и придают салону «мужественности».

Багажник новинки ничем не уступает предшественнику. Он, как и прежде, глубокий, удобный и вместительный. Задний диван складывается в пропорции 60/40 и способен увеличить грузовой отсек до впечатляющих размеров. Сама задняя дверь оснащена электроприводом и функцией бесконтактного открытия. Технические характеристики Современное поколение внедорожника возведено на разработанной «с нуля» лестничного вида раме. Впереди она оборудована совершенно независимой подвеской вкупе с двойными поперечными рычагами. Подрамника в такой конструкции нет. Сзади автомобиль стоит на усиленном неразрезном мосту, который прикреплен четырьмя продольными рычагами к раме.

Подвеска у Гелендвагена пружинная с показателями переднего сжатия — 8.5 см, а отбоя — 10 см, заднего — 8.2 см на сжатии и целых 14.2 см на отбое. Рулевая рейка оборудована электроусилителем, а тормоза у нового внедорожника дисковые. Не изменяет традициям и полный привод с классической тройной блокировкой дифференциалов. Тяга распределена в пропорции 60/40 и большая часть достается задней оси. Передаточное значение понижающей передачи теперь равно 2,93.

Современный Гелендваген начинен электроникой, способной изменять характер работы силового агрегата, подвески, трансмиссии и рулевого управления, учитывая нужный режим.

Первое время после выпуска Гелендваген будет продаваться лишь в одном варианте — Mercedes-Benz G500 с бензиновым четырехлитровым двигателем — 4.0 V8 Biturbo. Мощность его составит 422 л.с., крутящий момент — 610 Нм. Под конец года немецкий концерн планирует предложить потребителю расширенный список дизельных и бензиновых силовых агрегатов (V6 и V8). Трансмиссия полностью обновлена и теперь это 9-ступенчатая автоматическая коробка (9G-Tronic). Расход бензина заявлен производителем от 11.1 литра в смешанном режиме. Что на практике Надо сказать, разработчики свежего G-Class 2019 постарались на славу. Автомобиль не потерял свои прежние достоинства и приобрел множество новых. Одно из них — улучшенная управляемость в обычных городских условиях. Предыдущая модель была весьма неуклюжа и неудобна в эксплуатации на ровной дороге — настоящий грузовик. Этот недочет компания Mercedes постаралась максимально сгладить и наделить новинку более «послушным характером». Теперь машина стала гораздо маневренней и динамичней. \

Хоть большая часть приобретенных Гелендвагенов никогда и не окажется в «своей стихии», не стоит забывать об истинном предназначении модели. А здесь как раз все просто замечательно — показатели только в плюсе. Начнем с того, что новые технологии позволили Гелендвагену сбросить 170 кг, даже несмотря на то, что его объемы увеличились. Добиться этого удалось благодаря стальному новому каркасу и алюминиевым деталям кузова.

Как ни странно, но в плане безопасности и прочности Mercedes не только не потерял, но и серьезно улучшил свои параметры: показатель жесткости при кручении теперь равен 10162 Нм/град против 6537 Нм/град у прежнего поколения. Разработчикам есть, чем гордиться. Также автомобиль прибавил в дорожном просвете и поднялся на 6 мм (241 мм), а глубина преодоления брода теперь равна 700 мм, что аж на 100 мм больше предшественника. Новоявленный G-Class способен справиться со стопроцентным подъемом, а это 45 градусов, осилить любые препятствия благодаря независимой передней подвеске и одолеть более серьезные углы съезда и опрокидывания, чем на предыдущей версии машины.

Цена G-Class 2019 и комплектации для российского рынка пока не озвучены. Они будут представлены ближе к началу продаж во второй половине 2018 года. Что в итоге? Немецкий автоконцерн может по праву гордиться новым поколением Гелендвагена. Мало того, что компании удалось полостью сохранить индивидуальность модели, так получилось и усовершенствовать ее практически по всем параметрам. Преображение не только не лишило Mercedes G-Class многолетних достоинств, но и добавило в него множество новых характеристик, делающих автомобиль непревзойденным лидером в своем классе.

Однозначно можно сказать, что перерождение пошло Гелендвагену только на пользу, ни в коем случае не разочарует его ценителей, а, наоборот, принесет только положительные эмоции и ощущения от вождения легенды.