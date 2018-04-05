Женева 2018: самые удивительные новинки автосалона

Напрасно злопыхатели говорят, что жанр мотор-шоу умирает и автопроизводители скоро перестанут в них участвовать.

Автомобильная выставка в Женеве в этом году собрала почти всех лидеров мирового автопрома, и каждый из них постарался чем-то удивить зрителей.

Фото Volkswagen

На примере концепта I. D. Vizzion немецкая марка демонстрирует, как она видит будущее. Полностью автономную машину лишили традиционного руля. Его, по мнению компании, смогут заменить очки виртуальной реальности, с помощью которых пассажиры смогут управлять всеми функциями.

Салон концепт-кара постарались сделать максимально просторным, чтобы пассажиры могли отдохнуть или поработать в долгой поездке.

Фото Renault

Французским гвоздем нынешнего автосалона стал диковинный концепт EZ-GO. Габариты водруженного на колеса «аквариума» 5,2×2,2×1,6 м, а вместимость — 6 пассажиров. Передвигается он на электротяге со скоростью до 50 км/ч.

Фото Renault

Мог бы и шустрее, но «максималка» принудительно ограничена. И хотя 4-й уровень автономности не исключает водителя, места для него не обнаружено.

Таким нам рисуют общественный транспорт будущего, говоря, что уже в 2022 году футуристическая маршрутка станет серийной.

Polestar

Фото Polestar

Несколько месяцев назад спецотдел Polestar, отвечающий в компании Volvo за создание мощнейших образцов, выделился в отдельный бренд и теперь имеет полное право не указывать в названиях моделей имя материнской компании.

А модель уже созрела — эффектнейшее купе Polestar 1 с не менее впечатляющими данными. Бензиновый 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя на задней оси выдают на троих 600 «лошадей» и 1000 Нм. Собирать машину начнут уже в следующем году… в Китае.

Фото Lamborghini

Lamborghini выкатила на стенд красивейший Huracan Performante Spyder. Открытая версия суперкара на 35 кг легче и на 30 «лошадок» мощнее модификации Huracan 4WD Spider. Бензиновый мотор V10 мощностью 640 л.с. стал еще более отзывчивым и производительным.

Внушительные 600 Нм крутящего момента достигаются при 6500 об/мин. Lamborghini Huracan Performante Spyder разгоняется до 100 км/ч всего за 3,1 с.

Фото Land Rover

Собрав в единый кулак всю присущую своим автомобилям роскошь и премиальность, Land Rover забабахал эффектный 3-дверный внедорожник Range Rover SV Coupe. Уготованный пижону тираж — всего 999 экземпляров.

Платформа и габариты — общие с пятидверной машиной, но почти все кузовные детали у Coupe оригинальные. Под капотом — наддувный мотор V8 Supercharged мощностью 565 л.с., который способен разогнать внедорожник до «сотни» за 5 с, заявленная максимальная скорость — 266 км/ч.

Фото Ferrari

На стенде Ferrari распоряжался новый суперкар 488 Pista с самым мощным в истории марки двигателем V8 — он выдает 711 л.с. До 100 км/ч «беспредельщик» способен разогнаться за 2,85 с. В теории на таком можно ездить и по дорогам общего пользования, но само название монстра (pista по-итальянски означает «трек») недвусмысленно намекает — наслаждаться машиной следует в специально отведенном для этого месте.

Фото Hyundai

Мировая премьера у Hyundai — концепт Le Fil Rouge. В переводе — «Красная нить». Он демонстрирует новый подход к дизайну, который в будущем корейцы обещают реализовать в серийных моделях.

Подход этот получил собственное название «Чувственная спортивность». Правда, в чем заключается эта самая спортивность, автопроизводитель не поясняет, а о силовых агрегатах Le Fil Rouge речи вообще не идет — этому шоу-кару ездить пока не положено.

Главные итоги Женевского автосалона

Каждый год из тех двадцати, что выходит журнал «АвтоМир», мы ездим на Женевский автосалон.

В начале 2000-х, да и в 2010-е, впечатления были всегда яркими, а вот в последние года три — не очень. Казалось, легендарное мотор-шоу закончило блистательный период своей истории. Но нет! На этот раз «Женева», безусловно, удалась. И причиной тому — технологический прорыв, который незаметно для обывателя совершался как раз в те годы, что мартовская выставка выглядела «тухловатой».

Да, я об электромобилях. Пусть ожидаемой многими революции в «батареестроении» пока не случилось, но и имеющейся эволюции хватило для того, чтобы электромобили из экзотики превратились в обязательный пункт выставочной (да и производственной) программы почти для каждой уважающей себя компании. А что самое главное — и посетители-европейцы больше не смотрят с удивлением на EV (кстати, знакомьтесь — новый термин, скоро станет общеупотребимым). Ведь электромобили — это машины, которые они стали массово покупать. И мы с вами скоро тоже будем делать так же!

Фото Burda Media

Пусть пока в России нет « Теслы », но зато, например, будет электрический кроссовер Jaguar I-Pace, способный разогнаться до 100 км/ч всего за 4,8 с. А Nissan все грозится привезти Leaf, который хоть и медленнее, но зато куда доступнее. Не зря же он стал в мире самым продаваемым электрокаром.

При этом электрокары — не единственный тренд «Женевы». Вместе с ними все приличные компании демонстрируют свои технологии по автопилотированию — у кого какие есть, конечно. Для некоторых в новинку адаптивный круиз-контроль, а у некоторых серийные машины уже умеют сами ехать по навигатору и дорожным знакам. На выставке как раз легко оценить, кто как продвинулся в деле выселения водителя из-за руля.