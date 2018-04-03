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Линейка Mercedes-Benz EQ будет дополнена электрическим седаном
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Линейка Mercedes-Benz EQ будет дополнена электрическим седаном 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В ближайшем будущем ассортимент автомобилей Mercedes-Benz EQ будет дополнен полностью электрическим седаном, который во многом унаследует нынешний C-Class.
В некоторых сообщениях было указано, что Mercedes-Benz просто электрифицирует текущий C-Class, однако главный инженер C-Class Кристиан Фруэ опровергнул данную информацию и подчеркнул, что электрический седан присоединится к линейке EQ вместе с хэтчбеком EQ A и внедорожником EQ C. Отмечается, создание данного седана — часть плана немецкой корпорации, который обязывает Mercedes-Benz выпустить десять новых электрических модификаций к 2025 году. Все эти транспортные средства будут использовать одну и ту же модульную платформу (MRA — Modular Electric Architecture) и получат отличительный дизайн. Первой полностью электрической моделью EQ станет внедорожник EQ C, размеры которого будут соответствовать габаритам нынешнего GLC. Напоминаем, недавно Mercedes-Benz завершил испытания EQ C на севере Швеции, где автомобиль продемонстрировал запас хода порядка 500 километров. По предварительным данным, серийное производство Mercedes-Benz EQ C запустят в рамках 2019 года.
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