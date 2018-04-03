Представлен интерьер нового поколения кроссовера Zotye T600

Китайская автомобильная марка Zotye выпустила первый тизер нового поколения своей модели T600. Кроссовер выйдет на рынок «Поднебесной» в текущем году.

Судя по изображениям, опубликованным в Сети, интерьер нового T600 получит абсолютно новую переднюю панель, виртуальную приборную панель, а также мультимедийную систему с «парящим» сенсорным дисплеем. Вместо селектора переключения передач будет использоваться шайба.

На фото: кроссовер Zotye T600 текущего модельного года

Моторная линейка новой генерации Zotye T600 пока не анонсирована. Первое поколение «шестисотого» продается в Китае с 1,5— и 2-литровыми бензиновыми турбированными моторами на 162 и 190 лошадиных сил соответственно. Пару обоим составляет 5-ступенчатая МКПП, а второму дополнительно роботизированная трансмиссия.

В модельную линейку T600 также входит версия Sport и модификация Coupe. Привод у всех автомобилей — исключительно передний.