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Представлен интерьер нового поколения кроссовера Zotye T600
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Представлен интерьер нового поколения кроссовера Zotye T600 

Daily-Motor 44 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Китайская автомобильная марка Zotye выпустила первый тизер нового поколения своей модели T600. Кроссовер выйдет на рынок «Поднебесной» в текущем году.
Судя по изображениям, опубликованным в Сети, интерьер нового T600 получит абсолютно новую переднюю панель, виртуальную приборную панель, а также мультимедийную систему с «парящим» сенсорным дисплеем. Вместо селектора переключения передач будет использоваться шайба.
На фото: кроссовер Zotye T600 текущего модельного года
Моторная линейка новой генерации Zotye T600 пока не анонсирована. Первое поколение «шестисотого» продается в Китае с 1,5— и 2-литровыми бензиновыми турбированными моторами на 162 и 190 лошадиных сил соответственно. Пару обоим составляет 5-ступенчатая МКПП, а второму дополнительно роботизированная трансмиссия.
В модельную линейку T600 также входит версия Sport и модификация Coupe. Привод у всех автомобилей — исключительно передний.
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