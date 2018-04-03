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Zotye показала салон кроссовера T600 нового поколения
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Zotye показала салон кроссовера T600 нового поколения 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На домашний рынок «паркетник» второй генерации должен выйти уже в этом году.
Тизеры, на которых запечатлен экстерьер стандартного «шестисотого» нового поколения, китайская марка распространила неделю назад. Напомним, в Поднебесной T600 — это целое семейство, помимо «обычной» модели, в него также входят версии Sport и Coupe, все три машины отличаются друг от друга дизайном. Теперь Zotye опубликовала изображение салона стандартного T600 второй генерации.
Кроссовер получил совершенно новую переднюю панель, виртуальную «приборку» и современную мультимедиа-систему с модным сегодня возвышающимся тачскрином. Вместо рычага переключения передач — шайба. На центральном тоннеле есть еще один экран, под ним расположены кнопки. Видимо, этот комплекс отвечает за климатическую установку.
Информация о моторной гамме нового Zotye T600 пока не раскрывается. Кроссовер первого поколения в Китае доступен с бензиновыми турбированными двигателями 1.5 и 2.0 мощностью 162 и 190 л.с. соответственно, оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой», для двухлитрового мотора еще предусмотрен «робот».
«Паркетник» T600 Sport оснащается теми же двигателями и трансмиссиями, что и стандартный кросс, а T600 Coupe можно купить со 156-сильным мотором 1.5T (КВП или АКП) и турбодвигателем 1.8 мощностью 177 л.с., который укомплектован «роботом». Привод у всех модификаций T600 — только передний.
В России сегодня продают только обычный «шестисотый». У нас модель представлена с теми же турбомоторами 1.5 и 2.0, но отдача первого двигателя урезана до 149 л.с., второй выдает 177 л.с. Полуторалитровый двигатель агрегатируется пятиступенчатой «механикой», двухлитровый — шестиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Цена T600 — от 829 990 рублей.
На домашний рынок T600 второго поколения выйдет уже в 2018-м, до России же модель доберется не раньше, чем через год-два после китайской премьеры. Зато в этом году Zotye обещает привезти в РФ «паркетник» T600 Sport.
По материалам: www.kolesa.ru
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