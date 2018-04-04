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Zotye показала спорт-версию клона Volkswagen
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Zotye показала спорт-версию клона Volkswagen 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Китайская автомобильная компания Zotye представила первые фото спортивной версии своего кроссовера X7S под брендом Domy. Дебют этой новинки запланирован на текущий месяц, когда свои двери для посетителей и журналистов откроет автомобильный салон в Пекине (Beijing Auto Show-2018).
Стандартный Zotye X7, на базе которого создана спортивная версия, вышел в продажу в «Поднебесной» весной 2017 года. Автомобиль представляет собой «пиратскую» копию концепт-кара Volkswagen Cross Coupe GTE, который немцы показали еще в 2015 году.
Несмотря на свое сильное сходство с прототипом «Фольксваген», спортивная версия X7 оказалась больше похожа не на модели немецкой марки, а на японские Lexus.
Автомобиль получил массивную радиаторную решетку, новые фары головного света и задние фонари c LED-элементами.
Приводить в движение китайский спортивный кроссовер будет 1,8-литровый турбированный мотор мощностью 177 лошадиных сил. В качестве альтернативы предложат версию этой модели с 2-литровым турбированным 190-сильным агрегатом. Пару им составит 8-диапазонная роботизированная трансмиссия. Привод — исключительно передний.
Стоимость нового спорт-кросcа Domy X7S пока не объявлена.
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