Zotye показала спорт-версию клона Volkswagen

Китайская автомобильная компания Zotye представила первые фото спортивной версии своего кроссовера X7S под брендом Domy. Дебют этой новинки запланирован на текущий месяц, когда свои двери для посетителей и журналистов откроет автомобильный салон в Пекине (Beijing Auto Show-2018).

Стандартный Zotye X7, на базе которого создана спортивная версия, вышел в продажу в «Поднебесной» весной 2017 года. Автомобиль представляет собой «пиратскую» копию концепт-кара Volkswagen Cross Coupe GTE, который немцы показали еще в 2015 году.

Несмотря на свое сильное сходство с прототипом «Фольксваген» , спортивная версия X7 оказалась больше похожа не на модели немецкой марки, а на японские Lexus

Автомобиль получил массивную радиаторную решетку, новые фары головного света и задние фонари c LED-элементами.

Приводить в движение китайский спортивный кроссовер будет 1,8-литровый турбированный мотор мощностью 177 лошадиных сил. В качестве альтернативы предложат версию этой модели с 2-литровым турбированным 190-сильным агрегатом. Пару им составит 8-диапазонная роботизированная трансмиссия. Привод — исключительно передний.

Стоимость нового спорт-кросcа Domy X7S пока не объявлена.