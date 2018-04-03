BMW представил камуфляжное оформление для X2

Автомобили, обернутые в массивный слой камуфляжа, — привычное явление, когда это касается тестируемых прототипов. В основном такие транспортные средства встречаются на шпионских снимках и на неофициальных изображениях. В связи с тем, что множество клиентов баварской компании желают получить модель серийного производства с аналогичным дизайном — BMW решил удовлетворить потребности своих заказчиков.

Конечно, немного странно, что представители компании сделали подобное заявление 1 апреля — в День дурака. Юмористически анонсированный как аксессуар для спортивного купе BMW X2 — уникальная отделка кузова представляет собой матовую комбинацию множества оттенков, которое отходят от традиционного черного-белого камуфляжа. Такой дизайн подходит и для моделей, дополненных пакетами M Sport и M Sport X. Стоит отметить, что это достаточно нестандартное решение, способное заинтересовать огромное количество потребителей, желающих иметь яркие и стильные автомобили.