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Фотошпионы поймали новый BMW X5 M
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Фотошпионы поймали новый BMW X5 M 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
«Заряженный» BMW X5 M подловили на финальных тестах и под камуфляжем уже не прототип, а фактически предсерийный вариант.
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