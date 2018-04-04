Новый BMW X5 замечен на дороге

Прототип X5 новой генерации вновь попался в объектив камеры фотошпиона. Автомобиль в облегающем «маскхалате», не мешающим составить впечатление о внешности товарной машины. Судя по всему, на снимках фигурирует версия с пакетом M Performance. Дизайн будет развиваться эволюционно и стопроцентная узнаваемость, разумеется, сохранится. Единственное, что рискует выпасть из привычного образа — задние фонари. Судя по прототипу, их могут оформить не в привычной для X5 манере. Технических метаморфоз ожидается гораздо больше.

X5 переедет на модульное шасси CLAR, которое постепенно становится базисом для других линеек с продольной компоновкой силового агрегата. Так, оно легло в основу современной «семерки», машин 5 серии и кроссовера X3. Его же получит гигант X7, который скоро выйдет в свет. Но вернемся к X5. Паркетник значительно похудеет и, по некоторым данным, сбросит до 300 кг массы. Бензиновые и дизельные двигатели будут заимствованы у «пятерки». Перемены ожидают сумасшедшую суперверсию X5 M — вероятнее всего, она получит 600-сильный наддувный двигатель V8 объемом 4,4 л от новейшей M5 и сможет выезжать из 4 с в разгоне до 100 км/ч. Напомним, что современный X5 M мощностью 575 «лошадей» разменивает сотню за 4,2 с.

Дебют X5 ожидается на Парижском автосалоне осенью. Таким образом жизненный цикл современного кроссовера, появившегося в 2013 году, окажется самым коротким среди всех «иксов».