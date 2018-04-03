Названы самые ненадёжные внедорожники и пикапы

Самые ненадёжные внедорожники и пикапы 2018 года

Эксперты и аналитики JD Power и Consumer Reports продолжают публиковать рейтинги надёжности автомобилей, официально представленных на американском рынке. На этот раз специалисты распространили список наименее надёжных внедорожников и пикапов.

Отметим, что перед вами сводный рейтинг топ-7 самых ненадёжных внедорожников и пикапов, основанный на данных обоих изданий, который составлен по итогам более чем 35 000 опросах владельцев трехлетних автомобилей от JD Power, и подтверждённый результатами опросов пользователей Consumer Reports.

Причём стоит отметить, что по некоторым моделям данные JD Power и Consumer Reports немного расходятся. Например, популярная модель Chevrolet Silverado, которая не включена в наш хит-парад, получила более низкий балл от JDP за надежность трансмиссии и общий рейтинг надежности от Consumer Reports. В тоже время, издание Consumer Reports даёт автомобилю высокие оценки надёжности во всех основных механических областях.

7. Ram 2500/3500

Открывают рейтинг топ самых ненадёжных внедорожников и пикапов тяжелые грузовики Ram 2500 и 3500, которые получили самые низкие оценки от агентства JD Power для надежности по всем направлениям. Отмечается, что оба автомобиля хуже своих основных конкурентов в лице Chevrolet, GMC и Ford . В свою очередь, Consumer Reports отмечает потенциальные проблемы с подвеской и топливной системой пикапов Ram 2500 и 3500.

6. Land Rover Range Rover Sport

Согласитесь, что присутствие в рейтинге самых ненадёжных внедорожников и пикапов модели Land Rover Range Rover Sport, почему-то, не удивляет! Да, роскошный и дорогой внедорожник работает достаточно хорошо, но у него постоянно случаются какие-либо проблемы. Мало того, как отмечает Consumer Reports, внедорожник Range Rover Sport — это один из 10 худших автомобилей по надёжности в 2017 году.

5. Infiniti QX60

А вот и еще одна модель премиального бренда. Эксклюзивный внедорожник Infiniti QX60, согласно данным опросов JD Power и Consumer Reports, это автомобиль, который не отличается надёжностью, и непременно доставит своему владельцу массу проблем во время эксплуатации. Среди главных «плюсов» машины можно выделить надежность двигателя, надёжность трансмиссии и надёжность элементов отделки интерьера.

4. Nissan Pathfinder

Японский кроссовер Nissan Pathfinder также получил минимальные баллы за надёжность силовых агрегатов и качество отделки салона от агентства JD Power. Издание Consumer Reports также даёт автомобилю минимальные баллы, ссылаясь как на мелкие, так и крупные неприятности.

3. Jeep Grand Cherokee

Согласно опубликованным данным, внедорожник Jeep Grand Cherokee получил самый низкий рейтинг надежности от Consumer Reports. В свою очередь, JD Power оценило автомобиль чуть лучше, но это всё равно ниже среднего.

2. Jeep Cherokee

Модель Jeep Cherokee не далеко ушла от своего «старшего брата». Агентство JD Power даёт автомобилю низкие оценки надёжности силовой установки и устанавливаемых аксессуаров. При этом его оценка кузова/интерьера оценивается как средняя. Издание Consumer Reports присвоило машине всего две звезды из пяти возможных.

1. Chevrolet Suburban/GMC Yukon XL

Технические модели Chevrolet Suburban и GMC Yukon XL одинаковы, и это обеспечивает одинаковые проблемы. Анегство JD Power присвоило автомобилям самые низкие рейтинги надёжности по всем направлениям. В свою очередь, Consumer Reports мрачно оценивает машины всего на одну звезду.