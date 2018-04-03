В марте автомобильный рынок Украины продемонстрировал отрицательную динамику роста 

По данным AUTO-Consulting, в марте 2018 года украинские операторы автомобильного рынка смогли вместе реализовать 6700 новых легковых автомобилей, что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но если взять для сравнения февральские результаты, то продажи выросли на 16%. Тем не менее, наметившаяся в начале весеннего сезона отрицательная динамика является достаточно тревожным сигналом. При этом если рассматривать показатели продаж по брендам, становится ясно, что почти пятая часть автомобильного рынка Украины принадлежит так называемым «дизельгейтным» моделям, которые из-за своей низкой стоимости пользуются большим спросом, чем их более дорогие конкуренты.
В первом месяце весны лидером продаж стал Volkswagen, сумевший привлечь почти 14% всех мартовских покупателей. Второе место с результатом 13% заняла компания Toyota, которая смогла превзойти февральские показатели на 28%. Позиция Renault и Audi в десятке лидеров не изменилась, а вот Skoda и Hyundai поднялись на 5-е и 6-е место соответственно. Неизменными остались также позиции Ford и Mazda. Небольшой трехпроцентный спад продаж продемонстрировал узбекский бренд Ravon. Единственным серьезным негативным изменением в Топ-10 по сравнению с февралем, можно назвать перемещение Nissan с пятого на седьмое место.
Если в десятке лидеров кардинальных перемен не произошло, то вот в Топ-20 сложилась довольно интересная ситуация. В марте стали активно увеличивать объемы своих продаж компании Mercedes-Benz, BMW, Kia и Lexus. Но главной неожиданностью стало появление в топе отечественного автопроизводителя ЗАЗ. Всего за первые три месяца 2018 года украинцы купили 19152 новых автомобиля, что на 16,3% больше, чем в прошлом году. Пока март является единственным месяцем этого года, показавшим отрицательную динамику. Ранее авторынок Украины стабильно рос впечатляющими темпами.