Porsche Exclusive Manufaktur презентовал фантастический Panamera Turbo в цвете Crayon

В последнее время автопроизводители стали создавать специальные команды на своих предприятиях, чтобы удовлетворять персональные запросы клиентов, стремящихся причудливо усовершенствовать стандартную модель.

В частности Porsche Exclusive Manufaktur является одним из старейших подобных компаний и однажды ей пришлось покрыть раритетную сегодня модель Porsche 356 мехом.

В 1978 году настройка автомобилей стала официальной вещью в Porschе, а в 1986 году команде, ответственной за специальные проекты, было присвоено имя Porsche Exclusive.

В настоящее время это называется Porsche Exclusive Manufaktur и его специалисты нарисовать ваш Panamera Sport Turismo фиолетовым, чтобы соответствовать воздуховодам внутри.

В одной из последних разработок компании побывал Panamera Turbo в цвете Crayon с дополнительными 21-дюймовыми легкосплавными колесами.

В то время как внешность может показаться не такой привлекательной, внутренняя кабина привлекает внимание прекрасной деревянной отделкой, украшающей дверные панели и приборную панель со стороны пассажира. Преобладающую коричневую кожу контрастирует антрацитовый хедлайнер, покрытый алькантарой, который также использовался для стоек. На центральной консоли внизу находится кнопка для электронного стояночного тормоза с логотипом «Panamera».