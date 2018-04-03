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Porsche Exclusive Manufaktur презентовал фантастический Panamera Turbo в цвете Crayon
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Porsche Exclusive Manufaktur презентовал фантастический Panamera Turbo в цвете Crayon 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В последнее время автопроизводители стали создавать специальные команды на своих предприятиях, чтобы удовлетворять персональные запросы клиентов, стремящихся причудливо усовершенствовать стандартную модель.
В частности Porsche Exclusive Manufaktur является одним из старейших подобных компаний и однажды ей пришлось покрыть раритетную сегодня модель Porsche 356 мехом.
В 1978 году настройка автомобилей стала официальной вещью в Porschе, а в 1986 году команде, ответственной за специальные проекты, было присвоено имя Porsche Exclusive.
В настоящее время это называется Porsche Exclusive Manufaktur и его специалисты нарисовать ваш Panamera Sport Turismo фиолетовым, чтобы соответствовать воздуховодам внутри.
В одной из последних разработок компании побывал Panamera Turbo в цвете Crayon с дополнительными 21-дюймовыми легкосплавными колесами.
В то время как внешность может показаться не такой привлекательной, внутренняя кабина привлекает внимание прекрасной деревянной отделкой, украшающей дверные панели и приборную панель со стороны пассажира. Преобладающую коричневую кожу контрастирует антрацитовый хедлайнер, покрытый алькантарой, который также использовался для стоек. На центральной консоли внизу находится кнопка для электронного стояночного тормоза с логотипом «Panamera».
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