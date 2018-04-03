Chevrolet представил очень черный Tahoe

Компания Chevrolet представила особую версию внедорожника Tahoe под названием Custom Midnight Edition. Модификация, выполненная в преимущественно черном цвете, лишиласть третьего ряда сидений и получила увеличенный до 1529 литров багажник.

Новинка построена на базе начальной комплектации LS. От обычного внедорожника внедорожник отличается 18-дюймовыми колесными дисками, обутыми во внедорожные покрышки Goodyear Wrangler DuraTrac, черной решеткой радиатора и затемненными логотипами-бабочками.

В список оснащения «черного» Tahoe входит мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, пять USB-портов и функция «водитель-подросток», которая ограничивает скорость машины, громкость музыки и активирует все электронные помощники.

Под капотом Chevrolet Tahoe Custom Midnight Edition установлен 5,3-литровый атмосферный двигатель V8, отдача которого составляет 360 лошадиных сил и 519 Нм крутящего момента. Коробка — шестидиапазонный «автомат». Внедорожник может буксировать прицеп массой до трех тонн.

На североамериканском рынке спецверсия появится весной текущего года по цене от 45 995 долларов (2 650 000 рублей). Для сравнения базовая машина в комплектации LS обойдется минимум в 48 795 долларов (2 810 000 рублей).

В России Chevrolet Tahoe доступен с 6,2-литровым мотором EcoTech3 мощностью 426 лошадиных сил и восьмидиапазонным «автоматом». Минимальная цена внедорожника составляет 3 450 000 рублей.