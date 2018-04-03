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Chevrolet расширила линейку версий Tahoe
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Chevrolet расширила линейку версий Tahoe 

Карельские вести 12 минут назад
Фото: Карельские вести
Марка Chevrolet анонсировала особую версию для своего внедорожника.
В 2016-м у Tahoe в Штатах появилась «полуночная» спецсерия Midnight Edition (с английского midnight переводится как «полночь»), она была разработана для модели в средней комплектации LT. В 2017-м на американский рынок вышла новая базовая модификация Custom — такой автомобиль лишен третьего ряда кресел. Теперь вариант исполнения Midnight доступен и для «дешевого» внедорожника.
Декор у Tahoe Custom Midnight Edition — почти такой же, как и у трехрядной модели: черный кузов, в том же цвете выполнены 18-дюймовые диски, эмблемы бренда и пороги. Плюс внедорожник получил шины Goodyear Wrangler DuraTrac и затемненную решетку радиатора.
В список оборудования новинки также вошли: мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности. Еще у модели есть система, напоминающая об оставленных на втором ряду пассажирах или вещах, когда водитель выходит из машины.
В США внедорожник «полуночной» серии предлагается с бензиновым мотором V8 5.3 EcoTec3 мощностью 355 л.с. Двигатель сочетается с шестиступенчатым «автоматом», привод — задний или полный. Для других версий еще предусмотрен 420-сильный мотор V8 6.2.
Цена Chevrolet Tahoe Custom Midnight Edition стартует с отметки в 45 995 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2 606 000 рублей по актуальному курсу. До американских дилеров новая версия доберется этой весной.
В России вариант Custom не представлен, у нас Tahoe можно купить с семи— или восьмиместным салоном. Российская версия оснащается бензиновым двигателем V8 6.2 EcoTec3 (426 л.с.) и восьмиступенчатым «автоматом». Цена внедорожника 2018 модельного года — от 3 450 000 рублей.
По материалам: www.kolesa.ru
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