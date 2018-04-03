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Европейский Renault Captur стал мощнее российского
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Европейский Renault Captur стал мощнее российского 

Allroader.ru 7 минут назад
Фото: Allroader.ru
Как известно, продаваемый в Европе компактный кроссовер Renault Captur — это совсем не то же самое, что выпускаемый в России Kaptur. Если первый создан на платформе последнего поколения Renault Clio и унаследовал от своего прообраза острый руль, драйвовый характер и передовую безопасность, то наш Kaptur основан на логановской тележке начала 2000-х.
Конечно, и у российского Kaptur есть пара козырей в виде опционального полного привода, недорогих запчастей и неприхотливости в обслуживании, плюс, он несколько крупнее. Тем не менее, если говорить о совершенстве и современности моделей, настоящий французский Captur является безоговорочным лидером.
Однако, до сих пор весь зажигательный потенциал модели не был реализован с мотором лишь 120 л.с. К счастью для европейских автомобилистов, Renault решили исправить эту несправедливость и выпускает в продажу по-настоящему «горячую» модификацию Renault Captur S-Edition со 150 «лошадьми»под капотом. Турбобензиновый агрегат TCe, обеспечивающий «беспрецедентную динамику и производительность», работает в паре с 6-ступенчатой «ручкой»или «автоматом» EDC с двойным сцеплением.
Визуально Renault Captur S-Edition, который будет выпускаться лимитированным тиражом, легко определить по эксклюзивному синему цвету кузова и черной или платиново-серой контрастной крыше. Также покупателям будут доступны еще восемь цветовых комбинаций и 17-дюймовые колесные диски. Также кроссовер украшают шильдики «S-Edition».
Салон нового Captur затянут в алькантару с синей прострочкой, которой также украшены подлокотник, кожух кулисы и ручной тормоз. Уже в «базе» S-Edition оснащается мультимедиа-информационной системой R-Link Evolution, передним, задним и боковыми парктрониками, камерой заднего вида, ассистентом парковки и системой мониторинга «слепых» зон.
Удивительно, но Captur S-Edition можно заказать и с двумя другими моторами: турбобензиновым на 120 л.с. и 1.5-литровым дизелем на 110 л.с. Предзаказ на новый мощный Renault Captur уже стартовал на родине во Франции. Напомним, что самый мощный Renault Kaptur в России имеет лишь 143 «лошади» под капотом и продается по цене от 1 089 990 рублей (4х4 6МКП).
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