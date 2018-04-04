Кроссовер Renault Captur получил мощный двигатель

На европейский авторынок вышла новая версия кроссовера Renault Captur (не путать с российским Renault Kaptur ), оснащенная более мощным мотором. До этого в «Старом Свете» эта модель продавалась исключительно со 120-сильным движком, к которому теперь добавился агрегат на 150 «лошадей». Сочетаться с ним будет «механика» или 7-диапазонный «робот» EDC с двойным сцеплением.

Речь идет о 4-цилиндровом моторе 1.3 TCe из семейства Energy, презентация которого состоялась в конце 2017 года. Этот двигатель устанавливается в компактвэн Scenic и хэтчбек Megane.