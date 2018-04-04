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Кроссовер Renault Captur получил мощный двигатель
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Кроссовер Renault Captur получил мощный двигатель 

Daily-Motor 5 минут назад
Фото: Daily-Motor
На европейский авторынок вышла новая версия кроссовера Renault Captur (не путать с российским Renault Kaptur), оснащенная более мощным мотором. До этого в «Старом Свете» эта модель продавалась исключительно со 120-сильным движком, к которому теперь добавился агрегат на 150 «лошадей». Сочетаться с ним будет «механика» или 7-диапазонный «робот» EDC с двойным сцеплением.
Речь идет о 4-цилиндровом моторе 1.3 TCe из семейства Energy, презентация которого состоялась в конце 2017 года. Этот двигатель устанавливается в компактвэн Scenic и хэтчбек Megane.
Напомним, что российский кроссовер Renault Kaptur со старта своих продаж предлагается со 114— и 143-сильными двигателями. Автомобиль в отличие от своего европейского собрата построен на архитектуре Renault Duster, в то время как Captur разработан на полноприводной платформе хэтчбека Clio.
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