Ещё
Глава Mercedes-Benz раскрыл новые подробности будущего дизельных двигателей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава Mercedes-Benz раскрыл новые подробности будущего дизельных двигателей 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
По словам главы Mercedes-Benz Дитера Цетше клиенты немецкой компании больше доверяют дизельным автомобилям и продолжают покупать их в достаточно внушительных количествах.
На вопрос пришло ли время отказаться от дизельных двигателей, Цетше подчеркнул, что в течении прошлого года на европейском рынке компании удалось реализовать значительно больше дизельных вариантов, нежели в течении 2016 года. Это показывает, что такие транспортные средства все еще не теряют своей актуальности и продолжают предлагают значительно меньший уровень выбросов CO2. Представитель руководства Mercedes-Benz говорит, что отказ от дизелей несет в себе губительные последствия для экологии, поскольку «Мы много говорим об выбросах NOX, но я считаю, что выбросы CO2 по-прежнему остаются самой большой проблемой…В 2018 году мы наблюдаем небольшое снижение потребления дизельного топлива, но клиенты в целом все еще показывают свою уверенность. Более 50% наших проданных моделей являются дизелями».
Auto.Today: последние новости
Кроссовер Acura RDX получил новый турбомотор В марте автомобильный рынок Украины продемонстрировал отрицательную динамику роста BMW представил камуфляжное оформление для X2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые ненадёжные внедорожники и пикапы
Второе поколение Renault Duster поступило в продажу
«Буквально через несколько минут он испустил дух»277
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда315
Пробег связали с размером авто
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение