Глава Mercedes-Benz раскрыл новые подробности будущего дизельных двигателей

По словам главы Mercedes-Benz Дитера Цетше клиенты немецкой компании больше доверяют дизельным автомобилям и продолжают покупать их в достаточно внушительных количествах.

На вопрос пришло ли время отказаться от дизельных двигателей, Цетше подчеркнул, что в течении прошлого года на европейском рынке компании удалось реализовать значительно больше дизельных вариантов, нежели в течении 2016 года. Это показывает, что такие транспортные средства все еще не теряют своей актуальности и продолжают предлагают значительно меньший уровень выбросов CO2. Представитель руководства Mercedes-Benz говорит, что отказ от дизелей несет в себе губительные последствия для экологии, поскольку «Мы много говорим об выбросах NOX, но я считаю, что выбросы CO2 по-прежнему остаются самой большой проблемой…В 2018 году мы наблюдаем небольшое снижение потребления дизельного топлива, но клиенты в целом все еще показывают свою уверенность. Более 50% наших проданных моделей являются дизелями».