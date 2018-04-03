Вести.net: BMW и Mercedes будут вместе развивать каршеринг

BMW объединяет бизнес с компанией Daimler , больше известной по бренду Mercedes. Не весь бизнес, но партнерство двух давнейших и злейших конкурентов самом по себе звучит как сенсация. Два немецких автоконцерна объединяет подразделение так называемых сервисов мобильности. В первую очередь речь идет о каршеринге — поминутной аренде автомобиля.

Компании Daimler принадлежит Car2go, первая в истории подобная служба созданная крупным автопроизводителем. Запущенная еще 10 лет назад Car2go сейчас считается крупнейшей в мире — 14 тысяч автомобилей и 2,5 млн пользователей в 26 городах Европы, Северной Америке и Азии.

У ReachNow все немного скромнее — 6 000 автомобилей в Европе и трех городах США. И вот теперь службы BMW и Mercedes будут работать сообща. Подробности — в программе Вести.net.