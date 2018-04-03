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Porsche показала новые фирменные часы для своих фанатов
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Porsche показала новые фирменные часы для своих фанатов 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Как и большинство элитных европейских автопроизводителей, Porsche предлагает линейку наручных часов. Но в отличие от конкурентов, Porsche Design самостоятельно занимается разработкой роскошных аксессуаров и представляет их на швейцарской крупнейшей выставке часового и ювелирного искусства Baselworld.
Последняя модельная линейка включает новую версию Chronotimer Flyback Special Edition с титано-карабинным покрытием, матовым циферблатом, ярко-красными деталями и элегантным ремешком, выполненным из той же высококачественной кожи, что и внутренняя обивка автомобилей Porsche. Для клиентов, предпочитающих классику подразделение подготовило специальное издание 1919 Chronotimer Brown&Leather, которое как следует из названия, имеет темно-коричневый циферблат и кожаный ремешок.
Также к ним присоединяются две новые версии Monobloc Actuator. Марка Porsche Design Timepieces AG, занимающаяся исключительно разработкой часов, совместно с Porsche Motorsport и Studio F. A. Porsche создала роскошный аксессуар, оснащенный инновационным переключателем, встроенным в корпус, который позволяет управлять функциями хронографа нажимая на лицевую часть, а не на традиционные боковые кнопки. Модель Chronotimer Flyback Limited Edition также получает титано-карбидное покрытие и матовый циферблат, дополненный черными, красными, белыми и серыми акцентами.
Цены на указанные часы стартуют от 6700 долларов за Chronotimer Flyback, 6350 — за Chronotimer Flyback Brown&Leather, а также 8500 и 7250 долларов за новые Monobloc Actuator.
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