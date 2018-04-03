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Chevrolet Tahoe Custom Midnight Edition — новый персонаж ночного города
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Chevrolet Tahoe Custom Midnight Edition — новый персонаж ночного города 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Chevrolet Tahoe Custom представил обновление Midnight Edition.
Оно характеризуется ярко черным цветом, агрессивным внешним видом и другими контрастными деталями.
Приобрести вариант Midnight Edition можно будет уже этой весной. Отличительными особенностями данного полноценного внедорожника являются более объемный грузовой отсек, а также колеса в 18 дюймов с характерными потертостями протектора. Кроме того, можно выделить ярко-черную решетку и ступеньки на боковых дверях.
Интересно, что Tahoe Custom не первый представитель от Chevrolet, получивший индекс Midnight Edition. Ранее с ним были выпущены Colorado ZR2, Tahoe и Suburban. Но вернемся к описанию новинки.
По своему выбору покупатель может приобрести автомобиль с передним или полным приводом. Для любого из этих вариантов предусмотрены двигатель V8 с мощностью в 355 лошадиных сил и автоматическая коробка передач.
Цена на Midnight Edition стартует от 50 тысяч долларов с учетом затрат на доставку к покупателю в названный пункт назначения.
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