Chevrolet Tahoe Custom Midnight Edition — новый персонаж ночного города

Chevrolet Tahoe Custom представил обновление Midnight Edition.

Оно характеризуется ярко черным цветом, агрессивным внешним видом и другими контрастными деталями.

Приобрести вариант Midnight Edition можно будет уже этой весной. Отличительными особенностями данного полноценного внедорожника являются более объемный грузовой отсек, а также колеса в 18 дюймов с характерными потертостями протектора. Кроме того, можно выделить ярко-черную решетку и ступеньки на боковых дверях.

Интересно, что Tahoe Custom не первый представитель от Chevrolet, получивший индекс Midnight Edition. Ранее с ним были выпущены Colorado ZR2, Tahoe и Suburban. Но вернемся к описанию новинки.

По своему выбору покупатель может приобрести автомобиль с передним или полным приводом. Для любого из этих вариантов предусмотрены двигатель V8 с мощностью в 355 лошадиных сил и автоматическая коробка передач.

Цена на Midnight Edition стартует от 50 тысяч долларов с учетом затрат на доставку к покупателю в названный пункт назначения.