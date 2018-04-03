Toyota может выпустить 7-местную версию RAV4

Toyota может выпустить 7-местную версию RAV4 Не успела отгреметь презентация новой генерации кроссовера Toyota RAV4 2019, представленного на прошлой неделе в Нью-Йорке, как представители японского автогиганта анонсировали планы по выпуску 7-местной модификации этого популярного автомобиля. Таким заявлением отметился в ходе американской автовыставки генеральный директор Toyota Motor в США — Джек Холлис . По словам топ-менеджера «Тойоты», классу компактных кроссоверов есть куда расти.

«Сейчас RAV4 занимает нишу в классе компактных кроссоверов, но у этого класса есть возможность для роста. Остальную информацию вы узнаете уже скоро», — заявил господин Холлис.

Напомним, что новое поколение кроссовера Тойота РАВ4 2019 спроектировано на архитектуре TNGA (Toyota New Global Platform). Колесная база новинки выросла в сравнении с предшественником на 3 сантиметра, в то время как общие габаритные размеры кузова остались почти без изменений. Продажи новой генерации RAV4 стартуют до конца этого года.