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Новые BMW 3-Series, Mercedes-Benz B-Class и Peugeot 208 дебютируют в Париже
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Новые BMW 3-Series, Mercedes-Benz B-Class и Peugeot 208 дебютируют в Париже 

Auto.Today 48 минут назад
Фото: Auto.Today
По предварительным данным, вместе с указанными моделям на Парижском автосалоне 2018 года будет представлен новый BMW Z4 и Audi с нулевым уровнем выбросов.
Что касается третьего поколения Mercedes-Benz B-Class, автомобиль разделит свою платформу, двигатели и технологии с последним A-Class, а также сможет конкурировать с BMW 2-Series Active и Sports Tourer. В это же время французский производитель продемонстрирует совершенно новое поколение Peugeot 208, которое будет использовать ту же платформу, что и Citroen C3 2017 модельного года, и, по всей видимости, аналогичные силовые агрегаты. Ожидается, что производственная версия автомобиля появится в продаже во второй половине 2019 года. Вместе с Peugeot 208, компания Citroen предложит третье поколение C5, что по предварительным данным, прибудет на Парижский автосалон. Но поскольку еще в прошлом году генеральный директор компании Линда Джексон заявила, что новый седан C5 дебютирует в 2020 году, вполне возможно, что осенью марка представит концепцию. В свою очередь Renault подготовила для Парижа совершенно новую модель, основанную на обновленной платформе CMF-B и оснащенную рядом бензиновых агрегатов.
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