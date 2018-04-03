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Клон концепта Volkswagen от Zotye получил «спортивную» версию
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Клон концепта Volkswagen от Zotye получил «спортивную» версию 

Карельские вести 41 минуту назад
Фото: Карельские вести
Появились фото новой модификации «паркетника» X7, который компания Zotye продает под суббрендом Domy (другое название — Damai).
«Икс-седьмой» вышел на китайский рынок в марте прошлого года. Кроссовер является практически полной копией концепта Volkswagen Cross Coupe GTE, представленного в 2015-м. А в апреле этого года на Пекинском автосалоне должна состояться премьера «оспортивленной» версии модели Zotye — такой «паркетник» получил к названию приставку S. Фотографии новинки опубликовало издание Autohome.
На фото: Zotye Domy X7 S  Спереди у Zotye Domy X7 S от сходства с немецким прототипом не осталось и следа — теперь «китаец» больше похож на модели Lexus. Так, «спортивный» кросс обзавелся гигантской радиаторной решеткой и новыми светодиодными фарами. Еще у «паркетника» поменяли бамперы и переработали дверь багажника, между фонарями появилась перемычка.
По предварительным данным, длина Domy X7 S составляет 4 764 мм, что на 28 мм больше по сравнению со стандартным «икс-седьмым», ширина новой версии равна 1 931 мм (-11 мм). Остальные габариты не изменились: высота — 1672 мм, колесная база — 2 850 мм.
Обычный X7 в Китае доступен с бензиновыми турбомоторами 1.5 (163 л.с.), 1.8 (177 л.с.) и 2.0 (190 л.с.). Первый двигатель сочетается с «механикой», для второго предусмотрены КВП или «робот», а топовый мотор работает в паре с «роботом» или восьмиступенчатым «автоматом». Привод у всех версий — только передний. Предполагается, что X7 S предложат с моторами 1.8 или 2.0.
Информации о цене «оспортивленной» версии пока нет. Обычный кросс сегодня стоит от 106 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 975 000 рублей по актуальному курсу.
В Поднебесной кроссовер Zotye хитом продаж не стал: за неполный 2017-й там было реализовано 24 884 автомобиля Domy X7. Для сравнения, «паркетник» Volkswagen Tiguan в Китае в прошлом году разошелся тиражом в 340 032 экземпляра (правда, в это число входят показатели продаж модели двух поколений).
По материалам: www.kolesa.ru
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